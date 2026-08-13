रायपुर एयरपोर्ट पर ‘जीरो लगेज’ टिकट बनी यात्रियों की परेशानी, 15 किलो सामान पर देना पड़ रहा ₹10 हजार तक चार्ज

हाल ही में रायपुर से इंदौर की यात्रा कर रहे एक यात्री को एयरपोर्ट काउंटर पर रोक दिया गया। उनके पास 15 किलो का बैग था, लेकिन एयरलाइंस अधिकारियों ने लगेज का अलग शुल्क मांगा। यात्री ने डीजीसीए के 15 किलो मुफ्त बैगेज के नियमों की बात कही, लेकिन प्रबंधन नहीं माना। आखिरकार यात्री को अपनी यात्रा रद्द कर टिकट कैंसिल करानी पड़ी। पीड़ित यात्री ने इसकी लिखित शिकायत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए से की है, ताकि भविष्य में यात्रियों से इस तरह की मनमानी वसूली रोकी जा सके।