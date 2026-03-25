LPG उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग और डिलिवरी में बड़ी राहत! IOCL ने समय-सीमा में किया बदलाव

सुधार के बाद अब डीएम टॉवर, अविनाश वाटिका, हीरापुर, टाटीबंध, कबीर नगर, गोगांव, गोंदवारा, भनपुरी, सोंडोंगरी, उरला, अछोली, सरोरा, उरकुंरा, रावांभाठा, धनेली और धरसींवा जैसे इलाकों के लोगों को राहत मिली है। गैस एजेंसी ने भी मोबाइल बुकिंग के जरिए नई समय-सीमा लागू होने की पुष्टि कर दी है। इससे पहले राजधानी के कबीर नगर, टाटीबंध और अविनाश प्राइड जैसे विकसित शहरी इलाकों को भी ग्रामीण सूची में डाल दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए 20 किलोमीटर तक भटकना पड़ा और डेढ़ महीने तक इंतजार करना पड़ा। इस मामले में अमर इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर रजत चंद्राकर के मुताबिक कंपनी ने राहत दी है।