CG Weather: छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, अंधड और तेज बारिश की चेतावनी…

CG Weather: @पीलूराम साहू। प्रदेश में दो दिन बाद यानी 27 मार्च से फिर मौसम करवट ले सकता है। 30 से 40 किमी की स्पीड से हवा चलेगी। इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है। गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम बदलने से गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ने वाली है। बारिश व अंधड़ से रबी फसल खासकर सब्जी की फसल खराब हो सकती है।