CG RTE Admissions 2026: निजी स्कूलों का बड़ा यू-टर्न, 18 मई से फिर शुरू होंगे एडमिशन, जारी रहेगा असहयोग आंदोलन

एसोसिएशन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य के सभी निजी स्कूलों में 18 मई से RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी। इससे उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपने बच्चों के दाखिले को लेकर असमंजस में थे। हालांकि संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रीइंबर्समेंट राशि बढ़ाने और एंट्री क्लास में बदलाव के विरोध में चल रहा असहयोग आंदोलन अभी जारी रहेगा।