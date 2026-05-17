17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG RTE Admissions 2026: निजी स्कूलों का बड़ा यू-टर्न, 18 मई से फिर शुरू होंगे एडमिशन, जारी रहेगा असहयोग आंदोलन

RTE Admissions 2026: अब प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में 18 मई से RTE एडमिशन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इससे उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपने बच्चों के दाखिले को लेकर असमंजस में थे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

May 17, 2026

CG RTE Admissions 2026

अब फिर होंगे RTE प्रवेश (फाइल फोटो पत्रिका)

CG RTE Admissions 2026: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपने पहले के फैसले को बदलते हुए इस वर्ष RTE के तहत प्रवेश नहीं देने का निर्णय वापस ले लिया है। अब प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में 18 मई से RTE एडमिशन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी।

CG RTE Admissions 2026: 18 मई से फिर शुरू होंगे RTE एडमिशन

एसोसिएशन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य के सभी निजी स्कूलों में 18 मई से RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी। इससे उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपने बच्चों के दाखिले को लेकर असमंजस में थे। हालांकि संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रीइंबर्समेंट राशि बढ़ाने और एंट्री क्लास में बदलाव के विरोध में चल रहा असहयोग आंदोलन अभी जारी रहेगा।

आंदोलन जारी, लेकिन एडमिशन पर फैसला वापस

निजी स्कूल संचालकों ने 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद 4 अप्रैल को प्रेस क्लब में हुई बैठक में इस साल RTE प्रवेश न देने का निर्णय लिया गया था। संगठन का आरोप है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से यह भी मांग की है कि शासकीय स्कूलों में प्रति छात्र होने वाले वास्तविक खर्च को सार्वजनिक किया जाए।

कई जिलों में आधी से ज्यादा सीटें खाली

संगठन के अनुसार, हाल ही में जारी शिक्षा विभाग के आंकड़ों में राज्य के 33 में से 29 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक RTE सीटें खाली पाई गई हैं। इसे संगठन ने अपने आंदोलन की सफलता के रूप में बताया है।

एंट्री क्लास बदलने का भी विरोध

इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने कई निजी स्कूलों में RTE के तहत एंट्री क्लास बदलकर पहली कक्षा कर दी है, जिसका भी विरोध किया जा रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। संगठन ने बताया कि इस मुद्दे पर दायर याचिका (क्रमांक 414/2026) फिलहाल बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित है।

एसोसिएशन का दावा है कि पहले हर साल लगभग 65 हजार छात्रों को RTE के तहत प्रवेश मिलता था, जबकि इस बार रिक्त सीटों की संख्या करीब 22 हजार ही रह गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 May 2026 05:07 pm

Published on:

17 May 2026 05:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG RTE Admissions 2026: निजी स्कूलों का बड़ा यू-टर्न, 18 मई से फिर शुरू होंगे एडमिशन, जारी रहेगा असहयोग आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Patrika Interview: जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चुनाव में दिनेश देवांगन को मिली जीत, बोले- हार ने सिखाई मेहनत, जीत ने दी जिम्मेदारी

Patrika Interview, Dinesh Dewangan
रायपुर

बस्तर में ‘साइलेंट किलर’ का खतरा! हर दूसरे आदिवासी वयस्क में पाई गई ये समस्या, रिसर्च में खुलासा

World Hypertension Day
रायपुर

नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ से जुड़े 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 38 लाख का था इनाम घोषित

Chhattisgarh Naxal News
रायपुर

बड़ी खुशखबरी: छूटे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा PM आवास, सुशासन तिहार में CM साय ने की ये बड़ी घोषणा

Sushasan Tihar 2026
रायपुर

Chhattisgarh Census 2027: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने रचा इतिहास, मकानों की गणना में 100% का लक्ष्य हासिल कर राज्य में बना नंबर-1 जिला

Chhattisgarh Census 2027
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.