25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Suicide: फंदे पर लटकी मिली रेलवेकर्मी की लाश, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल…

CG Suicide: ड्यूटी पर पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंचा, तब उसके साथी कर्मचारी उसे बुलाने उसके घर पहुंचे। घर पहुंचने पर देखा कि उसकी लाश फंदे पर लटकी हुई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 25, 2026

CG Suicide: फंदे पर लटकी मिली रेलवेकर्मी की लाश, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल...

फंदे पर लटकी मिली रेलवेकर्मी की लाश (Photo Patrika)

CG Suicide: रायपुर रेल मंडल में रेलवे ट्रैक मेंटेनर के रूप में कार्यरत विष्णु टेकाम की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली है। घटना की सूचना मिलते ही खमतराई पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक विष्णु टेकाम को मंगलवार सुबह ड्यूटी पर पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंचा, तब उसके साथी कर्मचारी उसे बुलाने उसके घर पहुंचे। घर पहुंचने पर देखा कि उसकी लाश फंदे पर लटकी हुई है। साथियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

प्रारंभिक रूप से यह पता चला है कि मृतक मानसिक रूप से परेशान था, लेकिन इस पर जांच जारी है कि वह किस बात से परेशान था। मृतक के परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। परिजन काफी दुखी और परेशान हैं। पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है।

पुलिस ने घटना को लेकर मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही रेलवे कर्मचारी ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है।

रेलवे कर्मचारी के आत्महत्या की खबर के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीँ, इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आम पेड़ में लटकी मिली लाश

बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत धूरी पारा मंगला इलाके से एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है। यहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक किशोर ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक की पहचान अरविंद पटेल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, उसका शव घर की छत पर लगे आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों ने जब उसे इस हालत में देखा तो तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई।

विशेष नोट

खुदकुशी करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपके या आपके किसी जान-पहचान वाले के मन में आत्महत्या का ख्याल आता है तो यह बेहद गंभीर है। इस इमरजेंसी की स्थिति में आप तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें। इसके अलावा टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल किया जा सकता है। यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। क्योंकि, जान है तो जहान है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Suicide: फंदे पर लटकी मिली रेलवेकर्मी की लाश, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल…

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather: छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, अंधड और तेज बारिश की चेतावनी…

CG Weather: छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, अंधड़ और तेज बारिश की चेतावनी
रायपुर

Raipur News: पचपेड़ी नाका से भाठागांव तक नई बायपास सड़क, डेढ़ लाख लोगों को मिलेगी राहत…

Raipur News: पचपेड़ी नाका से भाठागांव तक नई बायपास सड़क, डेढ़ लाख लोगों को मिलेगी राहत
रायपुर

CG Flight: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फिर शुरू होगी जगदलपुर-रायपुर फ्लाइट, 31 मार्च से सेवा बहाल

बंद पड़ी फ्लाइट सेवा फिर शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर

Khallari Ropeway Accident Update: रोपवे हादसे में दूसरी मौत, किसान ने ईलाज के दौरान तोडा दम, 5 अन्य घायलों की हालत नाजुक…

Khallari Ropeway Accident Update: रोपवे हादसे में दूसरी मौत, किसान ने ईलाज के दौरान तोडा दम, 5 अन्य घायलों की हालत नाजुक
रायपुर

Bird Flu की एंट्री से हड़कंप! मुर्गी बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक, 1 किमी इन्फेक्टेड और 10 किमी सर्विलांस जोन

मुर्गी बेचने पर प्रशासन ने लगाई रोक (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.