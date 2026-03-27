IPL 2026: रायपुर में एक बार फिर दिखेगा रोहित कोहली का जलवा, आरसीबी के दो मैच के लिए शेड्यूल जारी

IPL 2026: @दिनेश कुमार। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मई माह में एक बार फिर टी-20 क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। यह मौका होगा आईपीएल-2026 का। इस बार यहां विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने होंगे और क्रिकेटप्रेमियों को चौके-छक्कों की बौछार देखने को मिलेगा। गुरुवार को आईपीएल-2026 के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी किया गया, जिसमें रायपुर को दो मैचों की मेजबानी मिली है।