CG Ration: हजारों लोगों का रुका राशन, ई-केवायसी नहीं होने से कई महीनों का नहीं मिला चावल

CG Ration: @ संतराम साहू। प्रदेश के हजारों लोगों को कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका ई-केवायसी नहीं हुआ है। लोग राशन दुकानों में ई-केवायसी कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी का फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहा है तो किसी का फेस मैच नहीं हो रहा है। अब तो पिछले एक सप्ताह से ई-केवायसी भी बंद है। राशन दुकान संचालकों द्वारा लोगों को कहा जा रहा है कि अभी एक सप्ताह तक ई-केवायसी नहीं होगा। लोगों को राशन नहीं मिलने का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल को कांग्रेस ने जमकर घेरा। मंत्री ने भी गोल-मोल जवाब दिया कांग्रेस को चुप करा दिया।