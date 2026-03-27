Petrol Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल पर बड़ी राहत! एक्साइज ड्यूटी कटौती पर CM साय ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। वैश्विक तनाव और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के कारण ईंधन महंगा होने की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला आम जनता को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारत जैसे देश में, जहां परिवहन और कृषि गतिविधियां काफी हद तक डीजल पर निर्भर हैं, वहां ईंधन की कीमतों में बदलाव का असर सीधे हर वर्ग पर पड़ता है—