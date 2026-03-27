Petrol Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल पर बड़ी राहत! एक्साइज ड्यूटी कटौती पर CM साय ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

डीजल-पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी में कटौती (photo source- Patrika)
Petrol Diesel Rate: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में की गई बड़ी कटौती का स्वागत किया है। उन्होंने इसे आम जनता को राहत देने वाला महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसला बताया है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय के तहत डीजल को एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है, जबकि पेट्रोल पर ₹10 प्रति लीटर की कटौती करते हुए एक्साइज ड्यूटी को घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर देशभर में ईंधन की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे परिवहन लागत कम होने और महंगाई पर नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह निर्णय देश के करोड़ों नागरिकों—किसानों, श्रमिकों, मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों—के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बीच यह कदम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिसमें आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के दामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परिवहन लागत कम होने से बाजार में कीमतों पर दबाव घटेगा।
पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। वैश्विक तनाव और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के कारण ईंधन महंगा होने की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला आम जनता को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारत जैसे देश में, जहां परिवहन और कृषि गतिविधियां काफी हद तक डीजल पर निर्भर हैं, वहां ईंधन की कीमतों में बदलाव का असर सीधे हर वर्ग पर पड़ता है—
किसानों के लिए खेती की लागत कम हो सकती है।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत मिलेगी।
रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आ सकती है।
मुख्यमंत्री साय ने इस फैसले के लिए Narendra Modi का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जो सीधे आमजन के हित में हैं। उन्होंने इस कदम को दूरदर्शिता और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।
छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस फैसले का विशेष महत्व है। यहां बड़ी संख्या में किसान, ट्रांसपोर्टर और छोटे व्यवसायी ईंधन की कीमतों से प्रभावित होते हैं। खेती-किसानी की लागत घटने की उम्मीद, माल ढुलाई सस्ती होने से व्यापार को फायदा, आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत।
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