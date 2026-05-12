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IIIT रायपुर में बड़ी चोरी! परीक्षा के समय हॉस्टल में घुसे चोर, 15 लैपटॉप पार, CCTV में कैद हुए मामला

IIIT Raipur: नया रायपुर स्थित IIIT रायपुर के हॉस्टल में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। परीक्षा के दौरान छात्रों के बाहर रहने का फायदा उठाकर शातिर चोर करीब 15 लैपटॉप चोरी कर फरार हो गए।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 12, 2026

IIIT Raipur

IIITraipur(photo-patrika)

IIIT Raipur: छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रायपुर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। शातिर चोर हॉस्टल में घुसकर करीब 15 लैपटॉप चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मामला राखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चोरी उस समय हुई जब अधिकांश छात्र परीक्षा देने के लिए अपने कमरों से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान हॉस्टल का फायदा उठाया और कमरों में रखे महंगे लैपटॉप लेकर फरार हो गए।

IIIT Raipur: काम का बहाना बनाकर परिसर में घुसे आरोपी

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को कामगार या कर्मचारी बताकर संस्थान परिसर में दाखिल हुए थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी तरह सुरक्षा कर्मियों को झांसे में लिया और आसानी से हॉस्टल तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने छात्रों के कमरों को निशाना बनाया। छात्रों का कहना है कि घटना बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई है। चोरों को पहले से जानकारी थी कि परीक्षा के समय हॉस्टल खाली रहेगा। इसी वजह से उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए यही समय चुना।

CCTV में कैद हुए संदिग्ध

घटना के बाद संस्थान प्रबंधन ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कराई। शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध युवक कैमरे में दिखाई दिए हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में कुछ लोग बैग लेकर हॉस्टल क्षेत्र से बाहर जाते दिखाई दिए हैं। पुलिस तकनीकी जांच और फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

छात्रों में नाराजगी, सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना के बाद छात्रों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि संस्थान जैसे संवेदनशील शैक्षणिक परिसर में बाहरी लोगों का इतनी आसानी से प्रवेश करना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। छात्रों ने हॉस्टल सुरक्षा बढ़ाने और प्रवेश व्यवस्था को सख्त करने की मांग की है। कई छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में पहले भी सुरक्षा को लेकर शिकायतें की गई थीं, लेकिन पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। अब बड़ी चोरी के बाद छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही राखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। संस्थान प्रबंधन की ओर से लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए साइबर और तकनीकी टीम की भी मदद ली जा रही है।

बढ़ रही शैक्षणिक संस्थानों में चोरी की घटनाएं

हाल के दिनों में शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टलों में चोरी की घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरों के निशाने पर हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना संस्थानों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉस्टल और कैंपस में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना, स्मार्ट एंट्री सिस्टम लागू करना और CCTV मॉनिटरिंग को मजबूत करना जरूरी हो गया है।

छात्रों और अभिभावकों में चिंता

घटना के बाद छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि परिसर में ही छात्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पढ़ाई का माहौल प्रभावित होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा किया जाएगा।

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Published on:

12 May 2026 12:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IIIT रायपुर में बड़ी चोरी! परीक्षा के समय हॉस्टल में घुसे चोर, 15 लैपटॉप पार, CCTV में कैद हुए मामला

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