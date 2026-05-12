IIIT रायपुर में बड़ी चोरी! परीक्षा के समय हॉस्टल में घुसे चोर, 15 लैपटॉप पार, CCTV में कैद हुए मामला

IIIT Raipur: छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रायपुर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। शातिर चोर हॉस्टल में घुसकर करीब 15 लैपटॉप चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मामला राखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चोरी उस समय हुई जब अधिकांश छात्र परीक्षा देने के लिए अपने कमरों से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान हॉस्टल का फायदा उठाया और कमरों में रखे महंगे लैपटॉप लेकर फरार हो गए।