एक साल तक नहीं ख़रीदे सोना, प्रयास करें कि हमारा पैसा विदेश न जाए, पीएम मोदी ने जनता से की अपील

कांग्रेस प्रदेश दीपक बैज ने पीएम के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री स्थितियों के सामने सरेंडर कर रहे है तथा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे है। प्रधानमंत्री अपनी विफलता को देशभक्ति से जोड़कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यदि देश में पेट्रोलियम, डीजल का संकट है तो उसके पीछे मोदी सरकार की विफल नीतियां है। मोदी की अपील के बाद भाजपाई, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, साइकिल से चले और डीजल-पेट्रोल बचाएं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अमल पहले उनके दल के लोगों को करना चाहिए, उसके बाद आम जनता से अपेक्षा करें।