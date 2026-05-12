सैलून में गर्दन और हेड मसाज पड़ सकती है भारी, जानिए कैसे बन सकती है खतरा

Raipur News: रायपुर समेत देशभर में सैलून में बाल कटिंग या शेविंग के बाद गर्दन को झटके से घुमाने और सिर की तेज मसाज देने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह गैर जरूरी मसाज कई बार गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि अप्रशिक्षित लोगों द्वारा की गई गर्दन मसाज नसों, मांसपेशियों और टिशू को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पैरालिसिस जैसी गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है।