25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: रहस्यमयी तरीके से गायब हुई रायपुर की तीन बच्चियां, इधर पिता पहुंचा हाईकोर्ट…

Raipur News: तीन नाबालिग बच्चियों के गायब होने की खबर है। खास बात यह कि तीनों मामले में परिजनों ने नाबालिग बच्चियों को अज्ञात आरोपियों के द्वारा बहला-फूसलाकर अपहरण की आशंका व्यक्त की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 25, 2026

Raipur News: रहस्यमयी तरीके से गायब हुई रायपुर की तीन बच्चियां, इधर पिता पहुंचा हाईकोर्ट

रायपुर से तीन बच्चियां गायब (Photo AI)

Raipur News: रायपुर में दो दिनों में राजधानी रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों से तीन नाबालिग बच्चियों के गायब होने की खबर है। खास बात यह कि तीनों मामले में परिजनों ने नाबालिग बच्चियों को अज्ञात आरोपियों के द्वारा बहला-फूसलाकर अपहरण की आशंका व्यक्त की है।

पुलिस ने तीनों मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एक मामला गुढि़यारी थाना क्षेत्र के एकता नगर का है, जहां 23 मार्च के 11.30 बजे एक 13 साल की बच्ची को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फूसलाकर अपहरण किए जाने की रिपोर्ट लिखाई गई है।

इसी तरह, टिकरापारा थाना क्षेत्र के बोरियाखुर्द में आज 11 बजे एक रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसमें एक 17 साल की बच्ची के अपहरण की आशंका व्यक्त की गई है। तीसरा मामला पुरानी बस्ती थाना के भाठागांव की है, जिसकी रिपोर्ट आज पौने 3 बजे दर्ज कराते हुए 13 साल 22 माह की किशोरी के अपहरण की आशंका जताई गई है। तीनों मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है, और मामलों को जांच में लिया है।

एक माह से लापता छात्र

रायपुर के गुढि़यारी इलाके से एक माह पहले गुमशुदा नाबालिग का अब तक पता नहीं चला है। परिजनों की सूचना के बाद भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। जानकारी के अनुसार, तुलसी नगर निवासी राकेश कुमार वर्मा की 14 वर्ष की पुत्री 24 फरवरी की शाम लगभग 6.30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। दो दिन तक परिजनों ने आसपास, जान-पहचान वालों से पूछताछ खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कहीं पता नही चला। 28 फरवरी को ग़ुढि़यारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

नाबालिग बेटी के गायब होने पर पिता पहुंचा हाईकोर्ट

बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर कर अपनी बेटी की जल्द बरामदगी की मांग की है।

18 फरवरी 2026 की सुबह करीब 9:45 बजे लड़की घर से यह कहकर निकली थी कि वह सार्वजनिक शौचालय जा रही है। लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिवार ने तुरंत सरकंडा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि, कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 3 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत दी गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: रहस्यमयी तरीके से गायब हुई रायपुर की तीन बच्चियां, इधर पिता पहुंचा हाईकोर्ट…

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhalukona Mining: क्या छत्तीसगढ़ बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स हब? भालुकोना में ड्रिलिंग से खुलेंगे बड़े राज

Bhalukona Mining (photo source- Patrika)
Patrika Special News

1 अप्रैल से नई व्यवस्था.. पूरी तरह डिजिटल होगा कोषालय सिस्टम, भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम

1 April news
रायपुर

LPG उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग और डिलिवरी में बड़ी राहत! IOCL ने समय-सीमा में किया बदलाव

chhattigarh LPG gas crisis
रायपुर

CG Suicide: फंदे पर लटकी मिली रेलवेकर्मी की लाश, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल…

CG Suicide: फंदे पर लटकी मिली रेलवेकर्मी की लाश, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल...
रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, अंधड और तेज बारिश की चेतावनी…

CG Weather: छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, अंधड़ और तेज बारिश की चेतावनी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.