Raipur News: रहस्यमयी तरीके से गायब हुई रायपुर की तीन बच्चियां, इधर पिता पहुंचा हाईकोर्ट…

रायपुर के गुढि़यारी इलाके से एक माह पहले गुमशुदा नाबालिग का अब तक पता नहीं चला है। परिजनों की सूचना के बाद भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। जानकारी के अनुसार, तुलसी नगर निवासी राकेश कुमार वर्मा की 14 वर्ष की पुत्री 24 फरवरी की शाम लगभग 6.30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। दो दिन तक परिजनों ने आसपास, जान-पहचान वालों से पूछताछ खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कहीं पता नही चला। 28 फरवरी को ग़ुढि़यारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।