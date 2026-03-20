LPG cylinder shortage: रायपुर में गैस सिलेंडर की वेटिंग 1100 पार, बार-बार एजेंसी के चक्कर काट रहे उपभोक्ता

गैस एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट में आकर अनावश्यक बुकिंग करने से बचें। उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति वास्तविक कमी की नहीं, बल्कि अचानक बढ़ी मांग का परिणाम है। एजेंसियों ने भरोसा दिलाया है कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त है और वितरण व्यवस्था को संतुलित किया जा रहा है, जिससे जल्द ही डिलिवरी सामान्य हो जाएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।