LPG cylinder shortage: रायपुर में गैस सिलेंडर की वेटिंग 1100 पार, बार-बार एजेंसी के चक्कर काट रहे उपभोक्ता(photo-patrika)
LPG cylinder shortage: अंतरराष्ट्रीय हालातों के असर के बीच छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर पैनिक जैसी स्थिति बन गई है। अचानक बढ़ी बुकिंग के चलते गैस एजेंसियों में वेटिंग 950 से बढ़कर 1100 तक पहुंच गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अब कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
गैस एजेंसी संचालकों के मुताबिक, बड़ी संख्या में उपभोक्ता एक साथ सिलेंडर बुक कर रहे हैं। खास बात यह है कि कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके घरों में पहले से भरे सिलेंडर मौजूद हैं, फिर भी वे अतिरिक्त बुकिंग करा रहे हैं। इस “पैनिक बुकिंग” के कारण सामान्य मांग से कहीं ज्यादा दबाव सिस्टम पर पड़ रहा है और वेटिंग तेजी से बढ़ रही है।
एजेंसियों का कहना है कि यह स्थिति वास्तविक गैस कमी की वजह से नहीं बनी है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की खबरों के चलते लोगों में आशंका बढ़ी है, जिसके कारण अचानक मांग में उछाल आया है। आपूर्ति सामान्य है, लेकिन एक साथ बढ़ी डिमांड ने व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है।
अचानक बढ़े ऑर्डर का सबसे ज्यादा असर डिलिवरी सिस्टम पर पड़ा है। पहले जहां उपभोक्ताओं को 2-3 दिन में सिलेंडर मिल जाता था, अब डिलिवरी में 5-7 दिन या उससे ज्यादा समय लग रहा है। डिलिवरी बॉय पर काम का दबाव बढ़ गया है, जिससे तय समय पर सिलेंडर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है।
डिलिवरी में हो रही देरी ने उपभोक्ताओं की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचने के कारण लोगों को बार-बार गैस एजेंसियों से संपर्क करना पड़ रहा है, जिससे शिकायतों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराने के बाद भी तय समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है।
खासकर उन परिवारों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जिनके पास अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। वहीं, गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि यह स्थिति अस्थायी है और पैनिक बुकिंग के कारण ही दबाव बढ़ा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट में आकर अनावश्यक बुकिंग न करें, क्योंकि गैस की सप्लाई पर्याप्त है और जल्द ही डिलिवरी व्यवस्था सामान्य हो जाएगी।
गैस एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट में आकर अनावश्यक बुकिंग करने से बचें। उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति वास्तविक कमी की नहीं, बल्कि अचानक बढ़ी मांग का परिणाम है। एजेंसियों ने भरोसा दिलाया है कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त है और वितरण व्यवस्था को संतुलित किया जा रहा है, जिससे जल्द ही डिलिवरी सामान्य हो जाएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग