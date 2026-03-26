CG Ration: राशन दुकानों में बड़ा फर्जीवाड़ा, 19 लाख के चावल-शक्कर की गड़बड़ी में अब तक एफआईआर नहीं

विभाग की वेबसाइट में दर्ज मामले के अनुसार 520.96 क्विंटल चावल और 4 किलो शक्कर गायब मिले। इसके अलावा 103.13 क्विंटल एपीएल चावल कम पाया गया था। इस तरह करीब 19 लाख रुपए के चावल, शक्कर की गड़बड़ी पकड़ी गई थीं। दरअसल दुकान को 2021-22 में निलंबन के बाद छाया सामुदायिक विकास समिति में संलग्न किया गया था। इसके बाद इस दुकान को फिर से 5 अप्रैल 2023 को पुरानी समिति मां कंकाली महिला स्वसहायता समूह में बहाल कर दिया गया। इस बहाली के दौरान दुकान को हस्तांतरण कराने से पहले विभाग के निरीक्षक ने दुकान को आवंटित (स्टॉक) चावल, शक्कर और नमक का भौतिक सत्यापन किया था।