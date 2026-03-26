26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Fraud: रायपुर में बैठकर अमरीकियों से करोड़ों की ठगी, कॉल सेंटरों से 42 गिरफ्तार

Fraud: रायपुर पुलिस ने शहर के तीन अलग-अलग कॉल सेंटरों में दबिश देकर अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 26, 2026

raipur fraud case

रायपुर में बैठकर अमरीकियों से करोड़ों की ठगी ( Photo - Patrika )

Online Fraud: नारद योगी. क्राइम ब्रांच और रायपुर पुलिस ने राजधानी में संचालित हो रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के तीन अलग-अलग कॉल सेंटरों पर एक साथ दबिश देकर 42 आरोपियों को दबोचा है, जो खुद को अमेरिकी नागरिकों का लोन प्रोवाइडर बताकर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अहमदाबाद से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था।

Fraud: आधी रात मारा छापा

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने गंज इलाके के पिथालिया कॉम्प्लेक्स और राजेंद्र नगर के अंजनी कॉम्प्लेक्स में संचालित आरबीएफ नाम के तीन सेंटरों पर आधी रात को छापा मारा। मौके से 25 कंप्यूटर, 18 लैपटॉप और दर्जनों मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए 42 आरोपियों में यूपी, झारखंड, एमपी और गुजरात के युवक शामिल हैं, जिन्हें 25-25 हजार रुपए की सैलरी पर रखा गया था।

4000 डॉलर का लालच, 300 की सेंध

जालसाजों का मोडस ऑपरेंडी बेहद शातिर था। ये गिरोह अमेरीकी युवाओं को कम क्रेडिट स्कोर के बावजूद 3 से 4 हजार डॉलर का तत्काल ऑनलाइन लोन देने का झांसा देते थे। जैसे ही कोई शिकार इनके जाल में फंसता, ये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे 300 से 400 डॉलर वसूल लेते थे। रकम मिलते ही आरोपी उस विदेशी नागरिक का नंबर ब्लॉक कर देते थे। पिछले एक साल में सैकड़ों अमेरीकियों से करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है।

गिफ्ट कार्ड और हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग

डिजिटल वाउचर: ठगे गए डॉलर्स को पहले गिफ्ट कार्ड या डिजिटल वाउचर में बदला जाता था।
हवाला नेटवर्क: टेलीग्राम और वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए इन वाउचर की फोटो अहमदाबाद भेजी जाती थी।

करेंसी एक्सचेंज: अहमदाबाद में बैठा एक ग्रुप इन डॉलर्स को भारतीय रुपए में बदलता था और 10% कमीशन काटकर मास्टरमाइंड तक रकम पहुंचाता था।

मास्टरमाइंड की तलाश तेज

पुलिस ने मौके से सुपरवाइजर रोहित यादव और सौरभ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, गिरोह का मुख्य सरगना अभी भी अहमदाबाद में छिपा हुआ है, जिसकी तलाश में रायपुर पुलिस की एक विशेष टीम रवाना कर दी गई है।

पुलिस कमिश्नर, डॉ. संजीव शुक्ला ने पत्रिका से कहा कि लोन के नाम पर विदेशी नागरिकों से ठगी का यह बड़ा मामला है। 42 आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। जल्द ही इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया जाएगा।"

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fraud: रायपुर में बैठकर अमरीकियों से करोड़ों की ठगी, कॉल सेंटरों से 42 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Ration: राशन दुकानों में बड़ा फर्जीवाड़ा, 19 लाख के चावल-शक्कर की गड़बड़ी में अब तक एफआईआर नहीं

CG Ration: राशन दुकानों में बड़ा फर्जीवाड़ा, 19 लाख के चावल-शक्कर की गड़बड़ी में अब तक एफआईआर नहीं
रायपुर

IPL से पहले छत्तीसगढ़ में सट्टा माफिया एक्टिव, रायपुर समेत कई शहरों में नेटवर्क सक्रिय

छत्तीसगढ़ में सट्टा माफिया एक्टिव (photo source- Patrika)
रायपुर

गर्मी की छुट्टियों में 60-70% तक घटे यात्री! महंगे टिकट के चलते लोग कैंसिल कर रहें ट्रिप

गर्मी की छुट्टियों में 60-70% तक घटे यात्री! महंगे टिकट के चलते लोग कैंसिल कर रहें ट्रिप, बुकिंग में आई बड़ी कमी(photo-patrika)
रायपुर

CG News: प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परिणाम, 430 पदों पर चयन सूची जारी…

CG News: प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परिणाम, 430 पदों पर चयन सूची जारी
रायपुर

Raipur GST Raid: राजधानी में GST टीम की दबिश से मचा हड़कंप, 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

कारोबारियों के 4 ठिकानों पर कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.