सारंगढ़-रायगढ़ के 75 प्रधान पाठकों की याचिका खारिज, वेतन लाभ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

16 जून 1993: शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड, डीएलएड, बीटीआई जैसी योग्यताएं अनिवार्य की गईं।

6 फरवरी 2007: पात्र पुराने शिक्षकों के लिए अपने खर्च पर आवश्यक योग्यता हासिल करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि की नीति।

25 अप्रैल 2024: नीलम दुबे की याचिका हाई कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज की।

9 अगस्त 2024: हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रिट अपील खारिज की।

2 जुलाई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने SLP में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

18 अगस्त 2026: 75 प्रधान पाठकों की वर्तमान याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।