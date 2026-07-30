Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का बिगुल, 1600 से अधिक पदों पर की जाएगी नियुक्ति, 21 अगस्त तक करें आवेदन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पडऩे पर रिक्त पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विभाग ने अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर ही आवेदन करने और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली भ्रामक जानकारी से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का मानना है कि नई नियुक्तियों से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।