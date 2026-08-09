9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Atal Statue Controversy: अटल प्रतिमा निर्माण में लापरवाही! कोरबा-सीतापुर के बाद अन्य निकाय भी जांच के घेरे में, जांच शुरू

CG Urban Administration: कोरबा और सीतापुर में अटल प्रतिमाओं का रंग उखड़ने के बाद शासन ने जांच शुरू कर दी है। मामले में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 09, 2026

Atal Statue Controversy

Atal Statue Controversy: अटल प्रतिमा निर्माण में लापरवाही!(photo-patrika)

Atal Statue Controversy: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कोरबा और सीतापुर में स्थापित अटल प्रतिमाओं का रंग पहली ही बारिश में उखड़ने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक प्रतिमा पर 13 से 14 लाख रुपये तक खर्च किए गए, लेकिन बारिश के बाद पेंट की परत उतरने से प्रतिमाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ गई। मामले के सामने आने के बाद शासन ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है।

Chhattisgarh Atal Statue: कोरबा और सीतापुर से शुरू हुआ मामला

सबसे पहले कोरबा और सीतापुर में अटल परिसर में स्थापित प्रतिमाओं में गड़बड़ी सामने आई। आरोप है कि कांस्य (ब्रॉन्ज) की जगह कंक्रीट और सीमेंट से बनी प्रतिमाओं पर धातु जैसा पेंट कर उन्हें स्थापित किया गया। बारिश के कारण पेंट उखड़ते ही गुणवत्ता संबंधी सवाल उठने लगे। शासन को अन्य निकायों से भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है।

नियम में कांस्य प्रतिमा लगाने का था प्रावधान

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख था कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं कांस्य (ब्रॉन्ज) या अन्य धातु से निर्मित होनी चाहिए, ताकि वे मौसम की मार को झेल सकें और लंबे समय तक सुरक्षित रहें। इसके बावजूद कई स्थानों पर निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने के आरोप सामने आए हैं।

मूर्ति खरीद को लेकर पहले भी उठे थे सवाल

जानकारी के अनुसार, प्रतिमाओं की खरीद प्रक्रिया के दौरान मूर्तिकारों ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि अनुभवी मूर्तिकारों की अनदेखी कर ऐसे लोगों को काम दिया गया, जिनके पास प्रतिमा निर्माण का पर्याप्त अनुभव नहीं था। इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया गया और चयनित एजेंसियों को कार्य सौंप दिया गया।

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू

मामले के सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जांच तेज कर दी है। कोरबा और सीतापुर के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य निकायों में भी शिकायतों की जांच जारी है।

मंत्री बोले- लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी

नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन निकायों से शिकायतें मिली हैं, वहां जांच कराई जा रही है और दोषी इंजीनियरों व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

छत्तीसगढ़ में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1290 पद खाली, बिना PSC भर्ती की NMC योजना अटकी

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Medical Colleges

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 08:39 am

Published on:

09 Aug 2026 08:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Atal Statue Controversy: अटल प्रतिमा निर्माण में लापरवाही! कोरबा-सीतापुर के बाद अन्य निकाय भी जांच के घेरे में, जांच शुरू

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

14 लाख की अटल प्रतिमा पर लगा था धातु जैसा पेंट, पहली बारिश में उखड़ी परत, अफसरों पर गिरी गाज

Katghora Atal Statue
रायपुर

‘महतारी को हटाना BJP की सोची-समझी रणनीति’, हरेली पोस्टर विवाद पर चरणदास महंत का पलटवार

Hareli Poster Controversy
रायपुर

IAS अमित कटारिया के खिलाफ एक और शिकायत, पूर्व सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

IAS Amit Kataria Controversy
रायपुर

Sanjay Singh Statement: ‘केंद्र के इशारे पर नाच रही सरकार’, छत्तीसगढ़ में BJP पर बरसे AAP सांसद संजय सिंह

Sanjay Singh Statement
रायपुर

'हम डॉन हैं, मां वकील है, जज से सेटिंग है…' रील बनाकर छात्र को दी धमकी, रायपुर में स्कूल के बाहर बुलाकर पिटाई

Raipur School Violence
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.