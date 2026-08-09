Atal Statue Controversy: अटल प्रतिमा निर्माण में लापरवाही! कोरबा-सीतापुर के बाद अन्य निकाय भी जांच के घेरे में, जांच शुरू

Atal Statue Controversy: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कोरबा और सीतापुर में स्थापित अटल प्रतिमाओं का रंग पहली ही बारिश में उखड़ने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक प्रतिमा पर 13 से 14 लाख रुपये तक खर्च किए गए, लेकिन बारिश के बाद पेंट की परत उतरने से प्रतिमाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ गई। मामले के सामने आने के बाद शासन ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है।