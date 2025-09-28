अब छत्तीसगढ़ में हिंदी में होगी B.Tech की पढ़ाई, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने की घोषणा…

तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा की सीएसवीटीयू प्रशासन ने बताया कि हिंदी बीटेक के लिए किताबों की व्यवस्था करने के लिए 20 ऑथर से संपर्क किया गया है। यह ऑथर बीटेक की अंग्रेजी में लिखी हुई किताबों को सरल हिंदी में अनुवाद करके देंगे। इसके अलावा ऐसे तकनीकी शब्द जो सामान्य जेनरिक है, उनको अंग्रेजी में ही रखा जाएगा। कुछ विषयों के लिए हिंदी की किताबों की व्यवस्था कर ली गई है, जिसके बारे में कॉलेजों को सूचित किया जा रहा है।