CG News: अब छत्तीसगढ़ में भी बीटेक की पढ़ाई हिंदी में, CSVTU ने किया लागू करने का ऐलान

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) ने इस साल से बीटेक की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का ऐलान किया।

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

बीटेक की पढ़ाई हिंदी में (Photo source- Patrika)

बीटेक की पढ़ाई हिंदी में (Photo source- Patrika)

CG News: भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की तर्ज अब छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) के इंजीनियरिंग छात्र भी हिंदी में बीटेक कर सकेंगे। इसके लिए सीएसवीटीयू ने कार्यपरिषद की बैठक में निर्णय ले लिया है। इसकी शुरुआत इसी वर्ष से होगी। सिलेबस डिजाइन कर लिया गया है।

CG News: हिंदी में बीटेक की पढ़ाई को लेकर निर्देश

बीटेक छात्रों की कक्षाएं हिंदी में लगाई जाएंगी, वहीं विद्यार्थियों को हिंदी में ही उत्तर लिखने का विकल्प भी मिलेगा। कंप्यूटर साइंस से लेकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व सिविल सरीखे तमाम ब्रांच की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। इस हफ्ते में सीएसवीटीयू की ओर से प्रदेश के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों को इसका सर्कुलर जारी होगा, जिसमें हिंदी में बीटेक की पढ़ाई को लेकर निर्देश दिए जाएंगे।

इस तरह सीएसवीटीयू देश का दूसरा संस्थान होगा, जो अपने विद्यार्थियों को हिंदी में इंजीनियरिंग करने विकल्प देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ के उन विद्यार्थियों को होगा, जो अंग्रेजी भाषा में कच्चे हैं। उनको हिंदी में पढ़ाई और परीक्षा का विकल्प मिलने से रिजल्ट भी सुधरेगा।

इस साल से सीएसवीटीयू में हिंदी में बीटेक कर सकेंगे। क्षेत्रीय भाषा होने से विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ नहीं पड़ेगा: गुरु खुशवंत साहेब, तकनीकी शिक्षा मंत्री

इस साल से इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके लिए जरूरी रूल रेगुलेशन बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आगामी कार्यपरिषद में रखकर लागू किया जाएगा: डॉ. अरुण अरोरा, कुलपति, सीएसवीटीयू

चुन सकेंगे विकल्प

CG News: सीएसवीटीयू सम्बद्ध कॉलेज बीटेक इन हिंदी की पढ़ाई के साथ छात्रों को हिंदी या अंग्रेजी का विकल्प देगा। यानी, जिन छात्रों को हिंदी में इंजीनियरिंग पढऩी है, वे हिंदी विकल्प चुनेंगे, वहीं जिनको अंग्रेजी में बीटेक करना हैं, वे अंग्रेजी के विकल्प का चुनाव करेंगे।

Published on:

28 Sept 2025 12:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अब छत्तीसगढ़ में भी बीटेक की पढ़ाई हिंदी में, CSVTU ने किया लागू करने का ऐलान

