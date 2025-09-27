Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Alvish Yadav: Video: यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोरा का अंबिकापुर में विरोध, हिंदू संगठन के युवाओं ने रोकी कार, डांडिया कार्यक्रम रद्द

Alvish Yadav: शहर के निजी होटल में आज डांडिया नाइट का होना था कार्यक्रम, एक दिन पूर्व ही हिंदू संगठन द्वारा फूहड़ता फैलाने वाले कलाकारों का कार्यक्रम रद्द करने कलेक्टर व एसपी को सौंपा गया था ज्ञापन

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 27, 2025

Alvish Yadav protest
Ambikapur Youths stoped Alvish Yadav car (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। शारदीय नवरात्र की धूम के बीच शहर में गरबा और डांडिया आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। हर ओर भक्ति और सांस्कृतिक उल्लास का वातावरण बना हुआ है। शहर में यूट्यूबर एल्विश यादव (Alvish Yadav) व सोशल मीडिया एंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा का कार्यक्रम होना था। 27 सितंबर को होटल पर्पल ऑर्किड में जश्न डांडिया का आयोजन किया गया था, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव को विशेष प्रस्तुति देनी थी। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। शहर के हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर एल्विश यादव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

Alvish Yadav (Photo- Patrika)

हिंदू संगठन के लोगों ने एल्विस यादव (Alvish Yadav) पर विवादित कलाकार होने और सांपों के ज़हर की तस्करी से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मामला इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने एल्विश यादव और उनके मैनेजर की गाड़ी को घेर लिया और जोरदार विरोध जताया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।

बढ़ते विरोध और सुरक्षा कारणों को देखते हुए एल्विश यादव (Alvish Yadav) की कार होटल में जाने की जगह बस स्टैंड की ओर रवाना हो गई। विरोध को देखते हुए आयोजन रद्द करना पड़ा। इस घटना के बाद आयोजकों में निराशा देखी गई। वहीं गरबा-डांडिया के शौकीन युवाओं में भी कार्यक्रम रद्द होने को लेकर नाराजगी रही।

Alvish Yadav: आयोजक के फंसे 20 लाख रुपए

27 सितंबर को जश्न डांडिया कार्यक्रम का आयोजन शहर के होटल पर्पल ऑर्किड में किया गया था। इसके आयोजक होटल संचालक मुकेश अग्रवाल हैं। इनका कहना है कि कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार पिछले एक माह से चल रहा है। कार्यक्रम नजदीक आने पर हिन्दू संगठन द्वारा एल्विश यादव का विरोध (Alvish Yadav) किया जा रहा है।

इस आयोजन के लिए एल्विश को 20 लाख रुपए दिए हैं। ये रुपए हमें वापस मिल जाए। हम सिंपल डांडिया कराकर शहर के लोगों का इंटरटेरमेंट करा लेंगे, मुझे एल्विश से कोई मतलब नहीं है।

एक दिन पूर्व ही एसपी को सौंपा था ज्ञापन

27 सितंबर को यूट्यूबर कलाकार एल्विश यादव (Alvish Yadav) व 28 सितंबर को सोशल मीडिया एंफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम होना है। इन दोनों कलाकारों को लेकर शहर के हिन्दू संगठन के युवाओं ने विरोध जताया है। हिन्दू संगठन का कहना है कि एल्विश यादव पर सांपों के ज़हर की तस्करी से जुड़ा व विवादित व्यक्ति है,

Burnt posters of Alvish Yadav and Anjali Arora (Photo- Video grab)

जबकि अंजलि अरोरा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाती है। नवरात्र जैसे पर्व में फूहड़ कलाकारों का कार्यक्रम अपने शहर में नहीं होने देंगे। संगठन के लोगों ने घड़ी चौक पर दोनों के पोस्टर भी जलाए। इस संबंध में संगठन के लोगों ने 26 सितंबर को एसपी व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था।

Anjali Arora (Photo- Patrika)

रद्द किया गया है कार्यक्रम

एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो का कहना है कि हिन्दू संगठन के लोगों के विरोध को देखते हुए 27 सितंबर को होने वाले यूट्यूबर कलाकार एल्विश यादव (Alvish Yadav) के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है।

अंबिकापुर

