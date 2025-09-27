Alvish Yadav: Video: यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोरा का अंबिकापुर में विरोध, हिंदू संगठन के युवाओं ने रोकी कार, डांडिया कार्यक्रम रद्द

अंबिकापुर। शारदीय नवरात्र की धूम के बीच शहर में गरबा और डांडिया आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। हर ओर भक्ति और सांस्कृतिक उल्लास का वातावरण बना हुआ है। शहर में यूट्यूबर एल्विश यादव (Alvish Yadav) व सोशल मीडिया एंफ्लुएंसर अंजलि अरोरा का कार्यक्रम होना था। 27 सितंबर को होटल पर्पल ऑर्किड में जश्न डांडिया का आयोजन किया गया था, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव को विशेष प्रस्तुति देनी थी। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। शहर के हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर एल्विश यादव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।