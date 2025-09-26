Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Ramgarh Pahad: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ पर्वत के मुद्दे में राज्य सरकार को जांच के दिए निर्देश, पूर्व डिप्टी सीएम के पत्र पर लिया एक्शन

Ramgarh Pahad: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जांच के बाद मांगी है रिपोर्ट, सिंहदेव ने 30 अगस्त को सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रालय को लिखा था पत्र

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 26, 2025

Ramgarh Pahad
Former Deputy CM and Ramgarh Pahad (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. रामगढ़ पर्वत (Ramgarh Pahad) के मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मुद्दे को उठाते हुए पत्र लिखा था। इस पर एक्शन लेते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री के पत्र पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग को निष्पक्ष जांच और न्यायोचित कार्रवाई करने कहा है। यह पत्र केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भेजा गया है।

गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने 30 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रालय और फॉरेस्ट एडवायजरी कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखकर रामगढ़ पर्वत (Ramgarh Pahad) की धार्मिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक महत्ता पर चिंता जताई थी।

इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय के सहायक वन संरक्षक ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक आदेश जारी कर रामगढ़ (Ramgarh Pahad) के धार्मिक पुरातात्विक एवं पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर उठ रहे शिकायतों की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जांच रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को भेजने कहा है।

काफी गरम है रामगढ़ पर्वत का मुद्दा

दरअसल रामगढ़ पर्वत (Ramgarh Pahad) का मुद्दा इन दिनों काफी गरम है। कोल ब्लॉक केते एक्सटेंशन के लिए वन विभाग ने एनओसी जारी कर दिया है। वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से रामगढ़ पर्वत की दूरी करीब 11 किमी बताई गई है।

वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव द्वारा कहा गया कि वन विभाग द्वारा गलत जानकारी दी गई है। कोल ब्लॉक के कारण रामगढ़ पर्वत में दरार आ गई है। यदि इस कोल ब्लॉक को स्वीकृति मिलती है तो रामगढ़ पर्वत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Huge road accident: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, फिर पलट गया वाहन
अंबिकापुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 09:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ramgarh Pahad: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ पर्वत के मुद्दे में राज्य सरकार को जांच के दिए निर्देश, पूर्व डिप्टी सीएम के पत्र पर लिया एक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.