Ramgarh Pahad: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ पर्वत के मुद्दे में राज्य सरकार को जांच के दिए निर्देश, पूर्व डिप्टी सीएम के पत्र पर लिया एक्शन

अंबिकापुर. रामगढ़ पर्वत (Ramgarh Pahad) के मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मुद्दे को उठाते हुए पत्र लिखा था। इस पर एक्शन लेते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री के पत्र पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग को निष्पक्ष जांच और न्यायोचित कार्रवाई करने कहा है। यह पत्र केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भेजा गया है।