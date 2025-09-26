Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Huge road accident: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, फिर पलट गया वाहन

Huge road accident: गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुआ हादसा, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने मौके पर ही तोड़ दिया दम

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 26, 2025

Huge road accident
Accidental bike (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इलाके में शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे (Huge road accident) में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद पिकअप भी पलट गया। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों सूरजपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने दुर्घटनाकारी पिकअप को जब्त कर लिया है।

सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेंड्रा के पास शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 ग्रामीणों को टक्कर मार दी। हादसा सोनहत से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुआ। टक्कर (Huge road accident) इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों ग्रामीण उछलकर सडक़ पर जा गिरे, सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

टक्कर में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं पिकअप भी पलट गया। हादसे के बाद राहगीरों ने बाइक सवार दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत पहुंचाया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत (Huge road accident) घोषित कर दिया।

Huge road accident: सूरजपुर जिले के हैं मृतक

सूचना (Huge road accident) मिलते ही सोनहत पुलिस घटनास्थल के बाद अस्पताल पहुंची। मृतकों की पहचान सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रसौकी निवासी रामगिरी गोस्वामी और अमरजीत सिंह के रूप में हुई है। इधर पुलिस ने दुर्घटनाकारी पिकअप को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।

Published on:

26 Sept 2025 08:21 pm

Huge road accident: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, फिर पलट गया वाहन

