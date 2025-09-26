Huge road accident: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, फिर पलट गया वाहन

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इलाके में शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे (Huge road accident) में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद पिकअप भी पलट गया। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों सूरजपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने दुर्घटनाकारी पिकअप को जब्त कर लिया है।