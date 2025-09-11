Ramgarh Pahad: Video: भाजपा की अध्ययन समिति बोली- रामगढ़ पहाड़ को कोई खतरा नहीं, टीएस सिर्फ कर रहे राजनीति, फिर ये बोले सिंहदेव

अंबिकापुर. सरगुजा के ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ पहाड़ को बचाने कुछ दिन पूर्व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सीएम को पत्र लिखा था। इसके बाद भाजपा ने 3 सदस्यीय अध्ययन समिति का गठन किया था। गुरुवार को अध्ययन समिति ने रामगढ़ पहाड़ (Ramgarh Pahad) का निरीक्षण किया। टीम के साथ पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद थे। अध्ययन समिति का कहना है कि निरीक्षण के दौरान ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे कि रामगढ़ पर्वत को नुकसान पहुंचा हो। इसे कोई खतरा नहीं है। यहां से केते एक्सटेंशन ब्लॉक काफी दूर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिंहदेव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं सिंहदेव ने कहा कि भाजपा द्वारा इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है।