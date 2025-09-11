Elephant killed woman: हाथियों ने महिला को जमीन पर पटक कर मार डाला, बेटे ने पानी टंकी पर चढक़र बचाई जान

प्रतापपुर. सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक जारी है। बुधवार की देर रात 25 से 30 हाथियों का दल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के जंगल से निकलकर एक बस्ती में घुस गया। हाथियों द्वारा एक घर को ढहाया जाने लगा, आवाज सुनकर भीतर सो रहे मां-बेटा निकलकर भागे। इस दौरान महिला को हाथियों ने जमीन पर पटक (Elephant killed woman) दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे ने सोलर पानी टंकी के ऊपर चढक़र अपनी जान बचाई।
सूरजपुर जिले के वन परिक्षेत्र प्रतापपुर अंतर्गत धरमपुर के गौरा जंगल में 25-30 हाथियों का दल पिछले कुछ दिनों से विचरण कर रहा है। इसी बीच बुधवार की रात उन्होंने एक महिला को मार (Elephant killed woman) डाला। दरअसल धरमपुर से लगे ग्राम गौरा के स्कूलपारा निवासी 53 वर्षीय महिला सुबासो टेकाम पति बृजमोहन बुधवार की रात को घर में बेटे के साथ सोई थी।
रात करीब 2 बजे हाथियों का यही दल जंगल से निकलकर गौरा चौक के पीछे स्थित स्कूलपारा बस्ती में घुस गया और सुबासो के घर को ढहाने लगे। मां-बेटे को नींद खुली तो दोनों जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलकर भागने लगे।
बेटा घर के पास सोलर पेयजल टंकी पर चढ़ गया। इससे उसकी जान बच गई। जबकि मां हाथियों के चपेट में आ गई। एक हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटक दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत (Elephant killed woman) हो गई।
इधर हाथियों के हमले (Elephant killed woman) से महिला का घर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखी खाद्य व अन्य सामग्री भी नष्ट हो गई। सूचना मिलते ही वनकर्मियों के साथ रात में ही मौके पर पहुंचे प्रतापपुर रेंजर उत्तम मिश्रा महिला के क्षत-विक्षत शव को वन विभाग के वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर ले गए।
यहां गुरुवार को उसका पीएम कराया गया। रेंजर ने मृत महिला (Elephant killed woman) के परिजन को तात्कालिक सहायता राशि के रूप में 25 हजार रुपए प्रदान किया है।