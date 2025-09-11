Elephant killed woman: हाथियों ने महिला को जमीन पर पटक कर मार डाला, बेटे ने पानी टंकी पर चढक़र बचाई जान

प्रतापपुर. सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक जारी है। बुधवार की देर रात 25 से 30 हाथियों का दल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के जंगल से निकलकर एक बस्ती में घुस गया। हाथियों द्वारा एक घर को ढहाया जाने लगा, आवाज सुनकर भीतर सो रहे मां-बेटा निकलकर भागे। इस दौरान महिला को हाथियों ने जमीन पर पटक (Elephant killed woman) दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे ने सोलर पानी टंकी के ऊपर चढक़र अपनी जान बचाई।