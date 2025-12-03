Hemp smuggling: पुलिस ने रुकवाई बस तो 2 बैग लेकर भागने लगा यात्री, पीछा कर पकड़ा तो मिला 4 लाख का गांजा

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चौकी रेवटी पुलिस ने अम्बिकापुर से रेणुकूट जा रही बस में गांजा ले जा रहे एक तस्कर को पकड़ा है। इसके पास से 12 किलो ग्राम गांजा (Hemp smuggling) जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।