सुरजपुर

Hemp smuggling: पुलिस ने रुकवाई बस तो 2 बैग लेकर भागने लगा यात्री, पीछा कर पकड़ा तो मिला 4 लाख का गांजा

Hemp smuggling: मुखबिर की सूचना पर पुलिस प्वाइंट लगाकर कर रही थी चेकिंग, अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश के रेणुकूट जा रही थी बस

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 03, 2025

Hemp smuggling

Hemp smuggler arrested (Photo- Patrika)

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चौकी रेवटी पुलिस ने अम्बिकापुर से रेणुकूट जा रही बस में गांजा ले जा रहे एक तस्कर को पकड़ा है। इसके पास से 12 किलो ग्राम गांजा (Hemp smuggling) जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गौरतलब है कि एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने अवैध कार्यों सहित नशे के कारोबार (Hemp smuggling) पर पूर्णत: अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए हंै। इसी कड़ी में 2 दिसंबर को चौकी रेवटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अम्बिकापुर से रेणुकूट जाने वाली बस में एक व्यक्ति गांजा लेकर बिक्री करने बनारस जा रहा है।

रेवटी चौकी पुलिस मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम चांचीडांड़ बनारस रोड पर नाकाबंदी कर बस की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बस से एक व्यक्ति 2 बैग लेकर संदिग्ध हालत में भागने (Hemp smuggling) लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम सोनू पटेल पिता मुरारी लाल उम्र 32 वर्ष व निवासी इन्जानी थाना चलगली जिला बलरामपुर बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 किलो 300 ग्राम गांजा (Hemp smuggling) जब्त किया, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। आरोपी के खिलाफ 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।

Hemp smuggling: कार्रवाई में ये रहे शामिल

कार्रवाई (Hemp smuggling) में चौकी प्रभारी रेवटी कृष्णा सिंह, एएसआई विनोद सिंह, प्रधान आरक्षक शिव राजवाड़े, अभिलाष राम, आरक्षक अखिलेश दुबे, महेन्द्र कुमार, अशोक राजवाड़े, संत पैंकरा, अनिरूद्ध पैंकरा व मुरलीधर नायक सक्रिय रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

