सुरजपुर

Latest road accident: स्टेट हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, ऑन द स्पॉट हुई मौत

Latest road accident: अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर जरही में शाम को हुआ हादसा, दुर्घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को वहीं छोडक़र हुआ फरार, पुलिस कर रही खोजबीन

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 28, 2025

Latest road accident

Young man dead body on the road (Photo- Patrika)

जरही. बनारस-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर जरही स्थित शिव मंदिर के पास शुक्रवार की शाम करीब 5.30 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार (Latest road accident) दी। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर ही ट्रक छोडक़र फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है।

सूरजपुर जिले के चंदौरा निवासी रंजनम विश्वकर्मा पिता बैजनाथ विश्वकर्मा 45 वर्ष अपने गांव से बाइक पर सवार होकर जरही की तरह आ रहा था। वह जरही स्थित शिव मंदिर के पास पहुंचा ही था कि अंबिकापुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक यूपी 64 एटी 7863 ने उसे टक्कर (Latest road accident) मार दी।

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोडक़र मौके से फरार हो गया। इधर सिर पर गंभीर चोट लगने से रंजनम विश्वकर्मा की मौके पर मौत हो गई। हादसे (Latest road accident) की सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरु कर दी है।

Latest road accident: बेलगाम रफ्तार में चलते हैं भारी वाहन

दुर्घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार लगातार दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है, यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके पूर्व भी जरही से लगे बनारस मार्ग पर भारी वाहनों की टक्कर से कई लोगों की मौत (Latest road accident) हो चुकी है।

Published on:

28 Nov 2025 08:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur

