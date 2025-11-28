Latest road accident: स्टेट हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, ऑन द स्पॉट हुई मौत

जरही. बनारस-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर जरही स्थित शिव मंदिर के पास शुक्रवार की शाम करीब 5.30 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार (Latest road accident) दी। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर ही ट्रक छोडक़र फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है।