सुरजपुर

Loot with woman: बस का इंतजार कर रही महिला को स्कूटी में दिया लिफ्ट, फिर जंगल के रास्ते ले जाकर जेवर-रुपए लूटे, पीडि़ता ने बताया ये क्लू

Loot with woman: लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद महिला को जंगल में छोडक़र भागा आरोपी, महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 25, 2025

Loot with woman

Woman reached in police station (Photo- Patrika)

सूरजपुर। जिले में एक महिला के साथ फिल्मी अंदाज़ में लूटपाट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। भरोसा जीतकर अंबिकापुर के गांधी चौक से लिफ्ट देने वाला स्कूटी सवार युवक महिला (Loot with woman) को सुनसान जंगल में ले जाकर उसके पास रहे सोने के जेवर व 10 हजार रुपए लूट लिए। महिला जंगल से किसी तरह सूरजपुर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को क्लू भी दिए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी कई स्थानों के सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

कोरिया जिले के पटना निवासी शीला सोनी अपनी बहन के घर शादी में शामिल होकर अंबिकापुर लौटी थीं। वह गांधी चौक में पटना जाने वाली बस का इंतजार (Loot with woman) कर रहीं थीं। इसी दौरान स्कूटी सवार एक युवक उससे बातचीत करने लगा। युवक ने खुद को पटना के पास स्थित छिंदिया गांव का निवासी बताया और महिला का भरोसा जीत लिया।

उसने कहा कि बस लेट है और वह उन्हें आसानी से छोड़ देगा। इस तरह महिला (Loot with woman) उसके साथ बैठ गई। युवक स्कूटी पर महिला को यह कहते हुए सूरजपुर जिले के मानी क्षेत्र की ओर ले गया कि उसे रास्ते में किसी से पैसे लेने हैं और वहीं से पटना का रास्ता निकलेगा।

लेकिन जैसे ही स्कूटी मानी जंगल के पास पहुंची, आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और उसके हाथों से 2 तोला सोने के जेवर तथा करीब 10 हजार रुपए लूट (Loot with woman) लिए। वारदात के बाद आरोपी महिला को जंगल में छोडक़र फरार हो गया।

जंगल से किसी तरह निकली महिला

डरी-सहमी महिला (Loot with woman) जंगल से किसी तरह सडक़ की ओर पहुंची और एक गुजरती गाड़ी को रोककर मदद मांगी। गाड़ी चालक की मदद से उसने मानी गांव में अपने पटना निवासी परिचितों को खबर दी और फिर कोतवाली पहुंचकर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई।

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद

महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी (Loot with woman) रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल भरवाने रुका था। यहां लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी और उसकी स्कूटी साफ़ तौर पर रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस इसे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सुराग मान रही है।

Loot with woman: स्पेशल टीम गठित

कोतवाली पुलिस ने मामला (Loot with woman) दर्ज कर लिया है। वहीं एसएसपी प्रशांत सिंह ठाकुर ने इस बेखौफ वारदात के जल्द खुलासे के निर्देश देते हुए एक स्पेशल टीम बनाई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, रास्ते की मूवमेंट और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।

25 Nov 2025 08:33 pm

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

