Loot with woman: बस का इंतजार कर रही महिला को स्कूटी में दिया लिफ्ट, फिर जंगल के रास्ते ले जाकर जेवर-रुपए लूटे, पीडि़ता ने बताया ये क्लू

सूरजपुर। जिले में एक महिला के साथ फिल्मी अंदाज़ में लूटपाट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। भरोसा जीतकर अंबिकापुर के गांधी चौक से लिफ्ट देने वाला स्कूटी सवार युवक महिला (Loot with woman) को सुनसान जंगल में ले जाकर उसके पास रहे सोने के जेवर व 10 हजार रुपए लूट लिए। महिला जंगल से किसी तरह सूरजपुर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को क्लू भी दिए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी कई स्थानों के सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।