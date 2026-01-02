CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12वीं पास कर सकते है आवेदन, मिलेगी इतनी सैलरी

CG Job Placement: सूरजपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन सूरजपुर के द्वारा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाना है. जिसमे निजी क्षेत्र के नियोजक एसआईएस, सिक्योरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज (ईस्टर्न इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जशपुर छ.ग. के द्वारा निम्नांकित पदों हेतु निःशुल्क भर्ती किया जाना है। सुरक्षा जवान के 60 पद 10वी. पास पर भर्ती किया जाना है। इसमें आयु 18 से 35 वर्ष और वेतन 16000 से 22000/- है। सुरक्षा सुपरवाईजर के 30 पद 12 पास पर भर्ती किया जाना है। इसमें वेतन 18000 से 23000/- प्राप्त है।