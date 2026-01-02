2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सुरजपुर

CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12वीं पास कर सकते है आवेदन, मिलेगी इतनी सैलरी

CG Job Placement: रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन सूरजपुर के द्वारा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाना है. जिसमे निजी क्षेत्र के नियोजक एसआईएस, सिक्योरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज (ईस्टर्न इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जशपुर छ.ग. के द्वारा निम्नांकित पदों हेतु निःशुल्क भर्ती किया जाना है।

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Love Sonkar

Jan 02, 2026

CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 वीं पास कर सकते है आवेदन, मिलेगी इतनी सैलरी

रोजगार का सुनहरा अवसर (Photo Patrika)

CG Job Placement: सूरजपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन सूरजपुर के द्वारा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाना है. जिसमे निजी क्षेत्र के नियोजक एसआईएस, सिक्योरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज (ईस्टर्न इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जशपुर छ.ग. के द्वारा निम्नांकित पदों हेतु निःशुल्क भर्ती किया जाना है। सुरक्षा जवान के 60 पद 10वी. पास पर भर्ती किया जाना है। इसमें आयु 18 से 35 वर्ष और वेतन 16000 से 22000/- है। सुरक्षा सुपरवाईजर के 30 पद 12 पास पर भर्ती किया जाना है। इसमें वेतन 18000 से 23000/- प्राप्त है।

प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जनपद पंचायत प्रेमनगर 08 जनवरी 2026, रामानुजनगर में, 09 जनवरी, ओड़गी में 10 जनवरी भैयाथान में 12 जनवरी, प्रतापपुर में 13 जनवरी, रोजगार कार्यालय सूरजपुर में 14 जनवरी को 11:00 से 3:00 बजे तक आयोजित किया जाना है।

यह प्लेसमेंट पूरी तरह से निःशुल्क है नियुक्ति की शर्त के लिए नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। कार्यालय की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। इच्छुक ऐसे आवेदक जो उपरोक्त योग्यता रखते है। वे अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, निवास, जाति, रोजगार कार्यालय का पंजीयन कार्ड एवं आधार कार्ड आदि की मूल प्रति एवं पासपोर्ट साईज की दो फोटो के साथ उक्त दिनांक को शिविर में उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते हैं।

पोर्टल पर करें आवेदन

अभ्यर्थी को उक्त प्लेसमेंट में शामिल होने हेतु अपनी पंजीयन रोजगार विभाग के पोर्टल https:\erojgar.cg.gov.in\LandingSite\RojgarMelalist.aspx पर ऑनलाईन करना अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन पश्चात अभ्यर्थी को प्लेसमेंट कैम्प स्थल में पहुंचना होगा। जिस अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर प्लेसमेंट कैम्प स्थान में पहुंचेगा केवल वे ही प्लेसमेंट कैम्प में भाग ले सकता है। रोजगार मेला में पंजीयन हेतु किसी भी प्रकार की समय हो तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र सूरजपुर में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पंजीयन करवा सकते है। यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है।

Updated on:

02 Jan 2026 11:36 am

Published on:

02 Jan 2026 11:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12वीं पास कर सकते है आवेदन, मिलेगी इतनी सैलरी

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

