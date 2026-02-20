CG Accident News: परीक्षा के पहले दिन मातम! 12वीं के दो छात्र बाइक से गिरे, एक की मौत

घटना बतौली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार बेलकोटा निवासी निष्क एक्का और झेराडीह निवासी अनिकेश तिवारी 12वीं बोर्ड का पहला पेपर देने बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान शांतिपारा-कुनकुरी मुख्य मार्ग पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे पड़ी गिट्टी में बाइक फिसल गई। तेज रफ्तार के कारण बाइक करीब 20 मीटर तक घिसटती चली गई, जिससे दोनों छात्र सड़क पर गिर पड़े।