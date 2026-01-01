1 जनवरी 2026,

गुरुवार

सुरजपुर

Illegal paddy seized: पिकअप में भरकर जा रहा था 80 बोरी अवैध धान, तहसीलदार ने रास्ते में रुकवाकर पकड़ा

Illegal paddy seized: जिले में अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है कार्रवाई, उपार्जन केंद्रों में तस्करों द्वारा खपाए जा रहे धान

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 01, 2026

Illegal paddy seized

Pickup seized who full of paddy (Photo- Patrika)

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड अंतर्गत अवैध धान परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया ने बुधवार को ग्राम गौरीपुर मार्ग पर पिकअप लादकर ले जाया जा रहा धान देखा। अवैध (Illegal paddy seized) होने की आशंका पर उन्होंने पिकअप को रुकवाकर जांच की। इस दौरान धान अवैध पाया गया। इसके बाद तहसीलदार ने पिकअप समेत 80 बोरी धान जब्त कर लिया।

पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 29 एजी 9033 नवापाराकला से 80 बोरी धान (Illegal paddy seized) लोड कर रामानुजनगर की ओर आ रहा था। वाहन लगभग शाम 4 बजे गौरीपुर मार्ग पर पहुंचा। इसी बीच तहसीलदार रामानुजनगर द्वारा वाहन को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान वाहन चालक नंदलाल सिंह द्वारा धान के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

पूछताछ में धान के अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर मौके पर ही 80 बोरी धान सहित पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया। तहसीलदार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अवैध धान खरीदी (Illegal paddy seized) एवं परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Illegal paddy seized: अवैध धान परिवहन की दें सूचना

तहसीलदार ने जब्त वाहन एवं धान को रामानुजनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध धान परिवहन (Illegal paddy seized) करने वालों में हडक़ंप मच गया है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे धान परिवहन एवं खरीदी से संबंधित नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें।

Published on:

01 Jan 2026 05:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Illegal paddy seized: पिकअप में भरकर जा रहा था 80 बोरी अवैध धान, तहसीलदार ने रास्ते में रुकवाकर पकड़ा

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

