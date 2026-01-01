Illegal paddy seized: पिकअप में भरकर जा रहा था 80 बोरी अवैध धान, तहसीलदार ने रास्ते में रुकवाकर पकड़ा

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड अंतर्गत अवैध धान परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया ने बुधवार को ग्राम गौरीपुर मार्ग पर पिकअप लादकर ले जाया जा रहा धान देखा। अवैध (Illegal paddy seized) होने की आशंका पर उन्होंने पिकअप को रुकवाकर जांच की। इस दौरान धान अवैध पाया गया। इसके बाद तहसीलदार ने पिकअप समेत 80 बोरी धान जब्त कर लिया।