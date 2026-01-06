Wife murder: शराबी पति ने पहले पत्नी का दबा दिया मुंह, फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

उदयपुर। उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुटा जूनापारा में सोमवार की रात शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी की मुंह दबाकर व लाठी-डंडे से बेदम पिटाई कर हत्या (Wife murder) कर दी। वारदात के दौरान उनके बच्चे घर पर नहीं थे। सुबह जब मामले का पता उदयपुर पुलिस को चली तो वह मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। इधर पुलिस ने अपराध दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था।