Wife murder: शराबी पति ने पहले पत्नी का दबा दिया मुंह, फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

Woman dead body (Photo- Patrika)
उदयपुर। उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुटा जूनापारा में सोमवार की रात शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी की मुंह दबाकर व लाठी-डंडे से बेदम पिटाई कर हत्या (Wife murder) कर दी। वारदात के दौरान उनके बच्चे घर पर नहीं थे। सुबह जब मामले का पता उदयपुर पुलिस को चली तो वह मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। इधर पुलिस ने अपराध दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था।
सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुटा जूनापारा निवासी इंजोर साय मझवार अक्सर शराब पीकर पत्नी व बच्चों के साथ झगड़ा-मारपीट करता था। सोमवार की रात 12 बजे आपसी विवाद के दौरान आरोपी ने पत्नी नइहारो मझवार उम्र ४० वर्ष का मुंह दबाकर तथा लाठी-डंडे से मारपीट कर उसकी हत्या (Wife murder) कर दी।
घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार की सुबह उदयपुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद शव (Wife murder) का पीएम कराकर परिजन को सौंप दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में आरोपी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका है।
ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में आरोपी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका है। वहीं मृतका के परिवार में 2 पुत्रियां और एक पुत्र हैं। बड़ी पुत्री का विवाह हो चुका है। घटना (Wife murder) के दिन छोटी पुत्री पूनम छेरता मनाने ग्राम जीवलिया गई हुई थी, जबकि पुत्र अनिल पड़ोस में अपने रिश्तेदार के घर सोने गया था।
