Letter to PM Modi: सिंगल यूज प्लास्टिक रैपरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने छात्रों ने PM को भेजा पत्र, 75 हजार लोगों से हस्ताक्षर भी कराया

अंबिकापुर. होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम द्वारा पिछले 9 वर्षों से सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर द्वारा बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। विद्यालय के छात्रों स्व-प्रेरणा से प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Letter to PM Modi) ने वर्ष 2020 में ट्वीट करके इस कार्यक्रम की सराहना भी की थी। यह वर्ष इस जागरूकता कार्यक्रम का दसवां वर्ष है।