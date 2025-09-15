भविष्य की दुनिया… स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बदलेगा जीवन, रोबोट से काम और उड़ेंगी कारें

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आने वाले समय में इंजीनियरिंग का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। तकनीक तेजी से विकसित होगी और उसका उद्देश्य लगभग सभी उद्योगों में प्रोसेस ऑटोमेशन तथा गुणवत्ता को मजबूत करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए मॉडल निर्माण, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे।