CGPSC 2021 Scam: 1 करोड़ दो और बनो डिप्टी कलेक्टर..! जंगल के रिसॉर्ट से चला भर्ती घोटाले का खेल, CBI चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा

CGPSC 2021 Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2021 भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अंतिम चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। चार्जशीट के मुताबिक, राजधानी रायपुर से करीब 125 किलोमीटर दूर बारनवापारा के घने जंगलों में स्थित एक निजी रिसॉर्ट को इस पूरे घोटाले का केंद्र बनाया गया था, जहां परीक्षा से पहले ही चयन की रूपरेखा तय कर ली गई थी।