6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रायपुर

CGPSC SI Bharti: आज से शुरू होगा CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट, जानें क्या है परीक्षा की टाइमिंग, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

CGPSC SI Bharti: CGPSC ने दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण की तारीखें घोषित की है। फिजिकल टेस्ट अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे पहुंचना अनिवार्य, 8 बजे से शुरू होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 06, 2026

CGPSC SI Bharti: आज से शुरू होगा CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट, जानें क्या है परीक्षा की टाइमिंग, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट आज से (Photo AI IMage)

CGPSC SI Bharti: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत आज से फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और स्थान पर शारीरिक परीक्षण में शामिल होना होगा। छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती का फिजिकल टेस्ट आज से शुरू होगी।

CGPSC ने दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण की तारीखें घोषित की है। फिजिकल टेस्ट अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे पहुंचना अनिवार्य, 8 बजे से शुरू होगा। ये भर्ती प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगी. जिसके लिए सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव में केंद्र बनाया गया है।

परीक्षा की टाइमिंग

सुबह ठीक 07:00 बजे अपने अलॉटेड सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। ठीक 08:00 बजे से शरीर की नाप-जोख शुरू कर दी जाएगी। लेट होने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगी प्रकिया

भर्ती की यह पूरी प्रक्रिया 06 जनवरी से शुरू होकर 06 फरवरी 2026 तक चलेगी। यानी पूरा एक महीना प्रदेश के अलग-अलग कोनों में युवाओं की काबिलियत और शरीर की मजबूती परखी जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए छह प्रमुख जिलों को केंद्र बनाया है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को ज्यादा दूर न भटकना पड़े।

इन छह जिलों में भर्ती के केंद्र

दस्तावेज़ों की जांच और शरीर की माप के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर), सरगुजा (अंबिकापुर) और राजनांदगांव में सेंटर बनाए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ निपटाई जाए।

यहाँ से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। यह लिंक 26 दिसंबर 2025 से ही एक्टिव हो चुका है। अपना आईडी और पासवर्ड तैयार रखें और आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल न करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 10:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC SI Bharti: आज से शुरू होगा CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट, जानें क्या है परीक्षा की टाइमिंग, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CM साय का आरोप, भूपेश बघेल का पलटवार

रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, जल्द शामिल होंगी नई पात्र महिलाएं

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, जल्द शामिल होंगी नई पात्र महिलाएं
रायपुर

1 करोड़ दो और बनो डिप्टी कलेक्टर..! CBI चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा

1 करोड़ दो और बनो डिप्टी कलेक्टर..!(photo-patrika)
रायपुर

CG Ration: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारियों की परेशानी बढ़ी, बिना केवाईसी नहीं मिलेगा राशन

CG Ration: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारियों की परेशानी बढ़ी, बिना केवाईसी नहीं मिलेगा राशन
रायपुर

Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ में नए बजट को लेकर आज अहम बैठक, 3 दिन तक चलेगी मीटिंग

Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ में नए बजट को लेकर आज अहम बैठक, 3 दिन तक चलेगी मीटिंग
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.