CGPSC SI Bharti: आज से शुरू होगा CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट, जानें क्या है परीक्षा की टाइमिंग, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट आज से (Photo AI IMage)
CGPSC SI Bharti: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत आज से फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और स्थान पर शारीरिक परीक्षण में शामिल होना होगा। छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती का फिजिकल टेस्ट आज से शुरू होगी।
CGPSC ने दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण की तारीखें घोषित की है। फिजिकल टेस्ट अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे पहुंचना अनिवार्य, 8 बजे से शुरू होगा। ये भर्ती प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगी. जिसके लिए सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव में केंद्र बनाया गया है।
सुबह ठीक 07:00 बजे अपने अलॉटेड सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। ठीक 08:00 बजे से शरीर की नाप-जोख शुरू कर दी जाएगी। लेट होने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
भर्ती की यह पूरी प्रक्रिया 06 जनवरी से शुरू होकर 06 फरवरी 2026 तक चलेगी। यानी पूरा एक महीना प्रदेश के अलग-अलग कोनों में युवाओं की काबिलियत और शरीर की मजबूती परखी जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए छह प्रमुख जिलों को केंद्र बनाया है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को ज्यादा दूर न भटकना पड़े।
दस्तावेज़ों की जांच और शरीर की माप के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर), सरगुजा (अंबिकापुर) और राजनांदगांव में सेंटर बनाए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ निपटाई जाए।
अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। यह लिंक 26 दिसंबर 2025 से ही एक्टिव हो चुका है। अपना आईडी और पासवर्ड तैयार रखें और आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल न करें।
