CGPSC SI Bharti: आज से शुरू होगा CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट, जानें क्या है परीक्षा की टाइमिंग, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

CGPSC SI Bharti: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत आज से फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और स्थान पर शारीरिक परीक्षण में शामिल होना होगा। छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती का फिजिकल टेस्ट आज से शुरू होगी।