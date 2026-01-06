Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, जल्द शामिल होंगी नई पात्र महिलाएं

महतारी वंदन योजना (photo-unsplash)
Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। योजना से वंचित रह गई पात्र महिलाओं को अब शीघ्र ही इससे जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के पिछले दो वर्षों के कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। म
हतारी वंदन योजना को उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल बताया। मंत्री राजवाड़े ने बताया कि, महतारी वंदन योजना ने दो वर्षों में राज्य की 69 लाख से अधिक महिलाओं तक आर्थिक संबल पहुंचाया है। उन्होंने कहा- 'यह सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान का हस्तांतरण है। इससे घर-परिवार में महिला की भूमिका और मजबूत हुई है।'
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शेष पात्र महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। बस्तर के नियद नेल्लानार जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी योजना ने असर दिखाया है, जहां 7,000 से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
