6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, जल्द शामिल होंगी नई पात्र महिलाएं

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना ने दो वर्षों में राज्य की 69 लाख से अधिक महिलाओं तक आर्थिक संबल पहुंचाया है। उन्होंने कहा- 'यह सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान का हस्तांतरण है। इससे घर-परिवार में महिला की भूमिका और मजबूत हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 06, 2026

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, जल्द शामिल होंगी नई पात्र महिलाएं

महतारी वंदन योजना (photo-unsplash)

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। योजना से वंचित रह गई पात्र महिलाओं को अब शीघ्र ही इससे जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के पिछले दो वर्षों के कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। म

हतारी वंदन योजना को उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल बताया। मंत्री राजवाड़े ने बताया कि, महतारी वंदन योजना ने दो वर्षों में राज्य की 69 लाख से अधिक महिलाओं तक आर्थिक संबल पहुंचाया है। उन्होंने कहा- 'यह सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान का हस्तांतरण है। इससे घर-परिवार में महिला की भूमिका और मजबूत हुई है।'

ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शेष पात्र महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। बस्तर के नियद नेल्लानार जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी योजना ने असर दिखाया है, जहां 7,000 से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, जल्द शामिल होंगी नई पात्र महिलाएं

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CGPSC SI Bharti: आज से शुरू होगा CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट, जानें क्या है परीक्षा की टाइमिंग, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

CGPSC SI Bharti: आज से शुरू होगा CGPSC SI का फिजिकल टेस्ट, जानें क्या है परीक्षा की टाइमिंग, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
रायपुर

CM साय का आरोप, भूपेश बघेल का पलटवार

रायपुर

1 करोड़ दो और बनो डिप्टी कलेक्टर..! CBI चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा

1 करोड़ दो और बनो डिप्टी कलेक्टर..!(photo-patrika)
रायपुर

CG Ration: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारियों की परेशानी बढ़ी, बिना केवाईसी नहीं मिलेगा राशन

CG Ration: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारियों की परेशानी बढ़ी, बिना केवाईसी नहीं मिलेगा राशन
रायपुर

Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ में नए बजट को लेकर आज अहम बैठक, 3 दिन तक चलेगी मीटिंग

Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ में नए बजट को लेकर आज अहम बैठक, 3 दिन तक चलेगी मीटिंग
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.