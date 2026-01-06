कांग्रेस ने मजदूरों का पैसा खाया… CM साय का आरोप, भूपेश बघेल का पलटवार, बोले- दो साल से काम ठप…

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने कहा कि नया ‘विकसित भारत रोजगार अधिनियम’ भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला है। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा और किसानों व गरीबों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।