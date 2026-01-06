कांग्रेस ने मजदूरों का पैसा खाया… CM साय का आरोप, भूपेश बघेल का पलटवार, बोले- दो साल से काम ठप…

CM साय का आरोप, भूपेश बघेल का पलटवार(photo-patrika)
BJP vs Congress on MGNREGA: छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं और दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के विरोध को लेकर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए मनरेगा को लेकर आंदोलन कर रही है। सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, जबकि कांग्रेस ने गांधी जी के आदर्शों को कभी सही मायने में लागू नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में लागू मनरेगा के दौरान कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 10.91 लाख धांधली की शिकायतें सामने आई थीं। फर्जी मास्टर रोल बनाकर मजदूरों की मजदूरी में भ्रष्टाचार किया गया और गरीबों का पैसा खाया गया।भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने कहा कि नया ‘विकसित भारत रोजगार अधिनियम’ भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला है। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा और किसानों व गरीबों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं नए अधिनियम के तहत 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान अब 7 दिनों के भीतर होगा और विलंब होने पर अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों से मनरेगा का काम ठप पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मनरेगा शुरू कर लोगों को रोजगार दिया था। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि उस समय भाजपा ने ‘फिजिकल डिस्टेंसिंग’ का बहाना बनाकर मनरेगा के काम को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मनरेगा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर भाजपा भ्रष्टाचार खत्म करने और नई व्यवस्था का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार पर रोजगार रोकने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी तापमान और बढ़ने के आसार हैं।
