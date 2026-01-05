कोल इंडिया में बंदी की मार! पांच साल में 42 कोयला खदानों पर ताला, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर बढ़ी चिंता…

Coal India: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) की कोयला खदानों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते पांच वर्षों में एसईसीएल की कुल 10 कोयला खदानें बंद की जा चुकी हैं, जिनमें मध्यप्रदेश की चार और छत्तीसगढ़ की छह खदानें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की बंद खदानों में से दो कोरबा जिले में संचालित थीं, जिन्हें भी बंद कर दिया गया है।