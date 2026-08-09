Chhattisgarh Teacher Transfer: शिक्षकों के तबादले से स्कूलों में पढ़ाई पर संकट, शिक्षा विभाग का दावा- व्यवस्था नहीं होगी प्रभावित

Chhattisgarh Teacher Transfer: छत्तीसगढ़ में नई तबादला नीति लागू होने से पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग ने 700 शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। बीच शैक्षणिक सत्र में हुए इन स्थानांतरणों से कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विभाग का कहना है कि तबादला प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के हित और स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभाग का दावा है कि किसी भी विद्यालय को शिक्षकविहीन नहीं छोड़ा गया है और सभी मामलों की समीक्षा के बाद ही अंतिम सूची जारी की गई।