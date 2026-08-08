Chhattisgarh MBBS Admission 2026: 9 अगस्त से शुरू होगी MBBS काउंसलिंग, 2,579 सीटों पर होगा प्रवेश

छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की कुल 2,875 सीटों में 1,921 स्टेट कोटा, 487 मैनेजमेंट कोटा, 252 ऑल इंडिया कोटा, 171 एनआरआई कोटा और 44 सेंट्रल पूल की सीटें शामिल हैं। इनमें से राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से 2,579 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीयन और चॉइस फिलिंग पूरी करने की अपील की है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट और ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर होगी, इसलिए किसी एजेंट या दलाल के झांसे में न आएं।