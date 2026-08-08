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Chhattisgarh MBBS Admission 2026: 9 अगस्त से शुरू होगी MBBS काउंसलिंग, 2,579 सीटों पर होगा प्रवेश

MBBS Online Registration: छत्तीसगढ़ में MBBS प्रवेश के लिए 9 अगस्त से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। NEET UG 2026 क्वालिफाई अभ्यर्थी 16 अगस्त तक पंजीयन और 17 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कर सकेंगे।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 08, 2026

Chhattisgarh MBBS Admission 2026

Chhattisgarh MBBS Admission 2026: 2,579 सीटों पर होगा प्रवेश(photo-patrika)

Chhattisgarh MBBS Admission 2026:पीलूराम साहू की रिपोर्ट. छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होगी। नीट (NEET UG 2026) क्वालिफाई अभ्यर्थी 16 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे, जबकि 17 अगस्त तक चॉइस फिलिंग (कॉलेज विकल्प) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस वर्ष प्रदेश में कुल 2,875 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनमें से 2,579 सीटों पर राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

MBBS Counselling Chhattisgarh: ऑनलाइन पंजीयन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीयन कर अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेजों का विकल्प भरना होगा। इसके बाद 18 अगस्त को मेरिट सूची जारी की जाएगी, जबकि 20 अगस्त को सीट आवंटन सूची (Allotment List) प्रकाशित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 21 से 27 अगस्त के बीच संबंधित कॉलेज में प्रवेश लेना होगा।

ऑल इंडिया और सेंट्रल पूल सीटों की अलग प्रक्रिया

प्रदेश की कुल सीटों में 252 सीटें ऑल इंडिया कोटा और 44 सीटें सेंट्रल पूल के अंतर्गत आती हैं। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग नई दिल्ली से संचालित की जाती है, जबकि सेंट्रल पूल सीटों पर केंद्र सरकार पात्र अभ्यर्थियों के नाम भेजती है। इन दोनों श्रेणियों की सीटें केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध हैं।

पहले राउंड के बाद होंगे चार और चरण

पहले चरण की काउंसलिंग के बाद यदि सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें भरने के लिए चार अतिरिक्त राउंड आयोजित किए जाएंगे। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अब तक सीटें खाली रहने की स्थिति नहीं बनी है।

दलालों से सावधान रहने की अपील

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से किसी भी एजेंट या दलाल के झांसे में नहीं आने की अपील की है। विभाग का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश केवल निर्धारित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से होता है। विशेष रूप से एनआरआई कोटे के नाम पर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रवेश पूरी तरह नियमों और मेरिट के आधार पर होता है।

प्रदेश में सीटों का कोटा

छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की कुल 2,875 सीटों में 1,921 स्टेट कोटा, 487 मैनेजमेंट कोटा, 252 ऑल इंडिया कोटा, 171 एनआरआई कोटा और 44 सेंट्रल पूल की सीटें शामिल हैं। इनमें से राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से 2,579 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीयन और चॉइस फिलिंग पूरी करने की अपील की है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट और ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर होगी, इसलिए किसी एजेंट या दलाल के झांसे में न आएं।

Chhattisgarh B.Ed-D.El.Ed Admission 2026: प्रवेश काउंसलिंग शुरू, 12 अगस्त तक करें आवेदन, जानें पूरा शेड्यूल

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Updated on:

08 Aug 2026 11:40 am

Published on:

08 Aug 2026 08:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh MBBS Admission 2026: 9 अगस्त से शुरू होगी MBBS काउंसलिंग, 2,579 सीटों पर होगा प्रवेश

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