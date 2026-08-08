Raipur Labour News: रायपुर में श्रमिकों को नहीं मिल रहा न्याय! 35 से ज्यादा कुर्की की फाइलें तहसील में धूल खा रहीं

Raipur Labour News: श्रम न्यायालय से फैसला मिलने के बाद भी कई श्रमिकों को उनका बकाया भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ग्रेच्युटी और अन्य मामलों में श्रमिकों के पक्ष में आदेश जारी होने के बावजूद कई कंपनियां भुगतान नहीं कर रही हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय ने संबंधित पक्षों की संपत्ति कुर्क कर राशि दिलाने के लिए तहसील कार्यालयों को निर्देश दिए हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हो सकी। रायपुर जिले में 35 से अधिक कुर्की संबंधी फाइलें लंबित हैं, जिनमें लाखों रुपये का भुगतान अटका हुआ है। श्रमिक लगातार अपने हक के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।