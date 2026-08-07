Chhattisgarh News: ‘पेट्रोल बम से उड़ाने’ की धमकी, NSA के तहत लल्ला को केंद्रीय जेल भेजा गया तो पुलिस से भिड़े समर्थक, सभी आरोपी गिरफ्तार

रायपुर@विनोद जैन। Lalla Sonwani NSA Case: गोबरा नवापारा के कुख्यात बदमाश टूमन सोनवानी उर्फ लल्ला को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत केंद्रीय जेल रायपुर भेजे जाने के दौरान पुलिस कार्रवाई में बाधा डालना उसके समर्थकों और परिजनों को भारी पड़ गया। पुलिस के अनुसार, वाहन रोककर आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की गई और उन्हें पेट्रोल बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस मामले में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।