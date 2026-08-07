न केक, न पार्टी… बिलासपुर के अतुल ने अनोखे अंदाज में मनाया जन्मदिन, 1000 से ज्यादा लोगों को खिलाया मुफ्त वड़ा पाव-आलू गुंडा

अतुल धीवर पिछले करीब 18 सालों से बिलासपुर के कोनी स्थित बॉयज हॉस्टल के पास नाश्ते का ठेला लगाकर अपना परिवार चला रहे हैं। उनके ठेले पर बड़ी संख्या में कॉलेज स्टूडेंट्स और आसपास के लोग नाश्ता करने पहुंचते हैं। अतुल का कहना है कि पूरे साल ग्राहक उनके ठेले पर आकर उन्हें कमाई का अवसर देते हैं। इसलिए साल में एक दिन वह अपने ग्राहकों के नाम करना चाहते हैं। जन्मदिन पर मुफ्त नाश्ता खिलाना उनके लिए ग्राहकों के प्रति आभार जताने का एक तरीका है।