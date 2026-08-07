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न केक, न पार्टी… बिलासपुर के अतुल ने अनोखे अंदाज में मनाया जन्मदिन, 1000 से ज्यादा लोगों को खिलाया मुफ्त वड़ा पाव-आलू गुंडा

Atul Dhiwar Birthday Celebration: नाश्ते का ठेला लगाने वाले अतुल धीवर ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने खास दिन पर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों को मुफ्त में वड़ा पाव और आलू गुंडा खिलाकर खुशियां बांटी।
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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Aug 07, 2026

Chhattisgarh News

अतुल धीवर नाश्ते का ठेला (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Unique Birthday Celebration: आज के दौर में जहां कई लोग जन्मदिन को पार्टी, केक कटिंग और सोशल मीडिया सेलिब्रेशन तक सीमित रखते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। यहां एक नाश्ता ठेला संचालक ने अपना जन्मदिन किसी शोर-शराबे या दिखावे के बजाय लोगों की सेवा करके मनाया।

बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में नाश्ते का ठेला लगाने वाले अतुल धीवर ने अपने जन्मदिन के मौके पर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों को मुफ्त में वड़ा पाव और आलू गुंडा खिलाया। गुरुवार 6 अगस्त को हुए इस आयोजन की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, सुबह से ही उनके ठेले पर लोगों की लंबी कतार लग गई।

अतुल की इस पहल ने सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींचा। जहां अक्सर जन्मदिन के मौके पर युवाओं के हाईवे पर स्टंट करने, नियमों की अनदेखी करने या महंगे आयोजनों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, वहीं अतुल ने अपने खास दिन को जरूरतमंदों और ग्राहकों के साथ खुशियां बांटकर यादगार बना दिया।

18 साल से लगा रहे हैं नाश्ते का ठेला

अतुल धीवर पिछले करीब 18 सालों से बिलासपुर के कोनी स्थित बॉयज हॉस्टल के पास नाश्ते का ठेला लगाकर अपना परिवार चला रहे हैं। उनके ठेले पर बड़ी संख्या में कॉलेज स्टूडेंट्स और आसपास के लोग नाश्ता करने पहुंचते हैं। अतुल का कहना है कि पूरे साल ग्राहक उनके ठेले पर आकर उन्हें कमाई का अवसर देते हैं। इसलिए साल में एक दिन वह अपने ग्राहकों के नाम करना चाहते हैं। जन्मदिन पर मुफ्त नाश्ता खिलाना उनके लिए ग्राहकों के प्रति आभार जताने का एक तरीका है।

दोपहर से रात तक चलता रहा मुफ्त नाश्ते का सिलसिला

इस बार अतुल के जन्मदिन के आयोजन को सफल बनाने के लिए दो हलवाई और छह कर्मचारियों की टीम दिनभर जुटी रही। करीब 3100 वड़ा पाव और 800 से 1000 आलू गुंडा तैयार किए गए। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक लगातार लोगों को मुफ्त नाश्ता परोसा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र, स्थानीय लोग और उनके पुराने ग्राहक ठेले पर पहुंचे और अतुल की इस पहल की सराहना की।

ग्राहकों को मानते हैं परिवार का हिस्सा

अतुल धीवर का कहना है कि उनके लिए ग्राहक सिर्फ कमाई का जरिया नहीं हैं, बल्कि परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा कि सालभर इन्हीं लोगों की वजह से उनका काम चलता है। इसलिए जन्मदिन के दिन वह अपने ग्राहकों को छोटा-सा रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जन्मदिन पर लोगों को मुफ्त नाश्ता खिलाने की परंपरा उन्होंने पिछले कुछ सालों से शुरू की है। उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को खाना खिलाना नहीं, बल्कि उनके साथ खुशी बांटना है।

पिछले साल खिलाई थी दाबेली

अतुल ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से अलग-अलग तरीकों से अपना जन्मदिन खास बनाते आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने ग्राहकों को मुफ्त में दाबेली खिलाई थी। इस बार उन्होंने वड़ा पाव और आलू गुंडा बनाकर लोगों को खिलाया। उनके ठेले पर सबसे ज्यादा कॉलेज के छात्र और युवा पहुंचते हैं। यही वजह है कि जन्मदिन के मौके पर उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करने का फैसला किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो

अतुल धीवर के इस अनोखे जन्मदिन सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोग और छात्र उनकी इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जन्मदिन मनाने का यह तरीका समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है। अतुल ने साबित किया है कि खुशियां सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने से भी बढ़ती हैं।

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Updated on:

07 Aug 2026 05:12 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / न केक, न पार्टी… बिलासपुर के अतुल ने अनोखे अंदाज में मनाया जन्मदिन, 1000 से ज्यादा लोगों को खिलाया मुफ्त वड़ा पाव-आलू गुंडा

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