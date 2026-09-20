Pensioners Protest: बिलासपुर में पेंशनर्स महासंघ की बैठक, 2% महंगाई राहत का एरियर नहीं मिलने पर 17 दिसंबर को आंदोलन

Pensioners Protest: छत्तीसगढ़ के पेंशनरों का लंबित एरियर और महंगाई राहत का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सहमति बनने के बावजूद 2 प्रतिशत महंगाई राहत का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इससे पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बिलासपुर में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ की प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक में इस मुद्दे पर शासन के प्रति असंतोष जताया गया। संगठन ने लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर 17 दिसंबर को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है।