Suicide News: कोरबा के जंगल में युवक-युवती के शव मिलने से सनसनी, एक ही फंदे पर लटके मिले दोनों

Suicide News: कोरबा के जंगल में युवक-युवती के शव मिलने से सनसनी(photo-AI)
Suicide News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र के अरतेरा गांव में शनिवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब जंगल में एक युवक और युवती के शव मिले। दोनों के शव एक ही स्थान पर पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही लेमरू थाना पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और मौत की वास्तविक वजह जानने का प्रयास जारी है।
जानकारी के अनुसार, अरतेरा गांव के कुछ ग्रामीण शनिवार शाम जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ के पास दोनों शवों पर पड़ी। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी गांव में दी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही लेमरू थाना प्रभारी लोकनाथ यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई शुरू की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की।
मौके पर मौजूद ग्रामीणों और परिजनों ने दोनों मृतकों की पहचान मुकेश यादव (21) और मुनिता (18) के रूप में की। दोनों अरतेरा गांव के ही रहने वाले थे और बचपन से एक-दूसरे को जानते थे। परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार शाम तक दोनों अपने-अपने घरों में मौजूद थे। इसके बाद दोनों कब घर से निकले, इसकी जानकारी परिवार के लोगों को नहीं थी। शनिवार सुबह दोनों के घर पर नहीं मिलने के बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान जंगल में दोनों के शव मिलने की जानकारी सामने आई।
एक ही स्थान पर युवक और युवती के शव मिलने के बाद पुलिस प्रेम प्रसंग समेत अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक मौत की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बताया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियों का पता चल सकेगा।
लेमरू थाना पुलिस ने दोनों परिवारों के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों के बीच किस तरह के संबंध थे और वे किन परिस्थितियों में घर से निकले थे। पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों के साथ मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य संभावित जानकारी की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेमरू थाना प्रभारी लोकनाथ यादव के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मामले को प्रेम प्रसंग के एंगल से देखा जा रहा है। परिजनों के बयान लिए गए हैं और मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम और जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद अरतेरा गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत की परिस्थितियों को लेकर सभी संभावित पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।
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