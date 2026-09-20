Suicide News: कोरबा के जंगल में युवक-युवती के शव मिलने से सनसनी, एक ही फंदे पर लटके मिले दोनों

Suicide News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र के अरतेरा गांव में शनिवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब जंगल में एक युवक और युवती के शव मिले। दोनों के शव एक ही स्थान पर पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही लेमरू थाना पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और मौत की वास्तविक वजह जानने का प्रयास जारी है।