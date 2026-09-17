Korba News: विश्वकर्मा पूजा में पहुंचा ‘खतरनाक मेहमान’, पावर प्लांट की वर्कशॉप में कोबरा दिखते ही मचा हड़कंप

सूचना मिलने के बाद RCRS अध्यक्ष अविनाश यादव अपनी टीम के सदस्य मानस के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने सबसे पहले आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया और लोगों को सांप से दूर किया। इसके बाद कोबरा को पकड़ने के लिए रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू की गई। फन फैलाए कोबरा को सुरक्षित पकड़ना टीम के लिए आसान नहीं था। काफी सावधानी और मशक्कत के बाद अविनाश यादव और मानस ने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान सांप को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया।