Korba News: 100 करोड़ का बिजली बिल बकाया! अब सरकारी दफ्तरों में छाएगा अंधेरा, इसी सप्ताह कटेंगे कनेक्शन

दरअसल, सरकारी दफ्तरों में बिजली बिल भुगतान करने में आम उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि शासकीय विभाग भी कोताही बरत रहे हैं। जिले के अलग-अलग शासकीय दफ्तरों और कार्यालयों में आमजन छोटी-बड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। इन दफ्तरों में लाइट, पंखे, कूलर, वातानुकूलित मशीन (एसी), कंप्यूटर के साथ ही कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मशीनें चलाई जाती हैं। इस कारण इन विभागों में बिजली की खपत भी अधिक होती है। शासकीय दफ्तर होने की वजह से कई अफसर बिजली बिल भुगतान को लेकर ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। वहीं शासकीय दफ्तर होने के कारण विद्युत विभाग के अफसर भी अब तक बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर कम ध्यान देते थे। इससे बकाया बढ़ता गया।