बिजली बिल बकाया है तो सावधान! जांजगीर-चांपा में 671 उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटे, विभाग ने वसूले 1.13 करोड़

रायगढ़ क्षेत्र के मुख्य अभियंता मनीष तनेजा के निर्देशन और जांजगीर के अधीक्षण अभियंता अमर चौधरी के नेतृत्व में विभाग की टीमों ने दोनों जोन में एक साथ कार्रवाई की। इसके लिए जिले में 18 टीमों का गठन किया गया। पहले दिन चांपा जोन में 293 कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। वहीं 137 उपभोक्ताओं से करीब 60 लाख 97 हजार रुपए की बकाया राशि वसूल की गई। इसी तरह गुरुवार को जिन 378 कनेक्शनों पर कार्रवाई हुई, उन पर कुल करीब 1 करोड़ 21 लाख 25 हजार 200 रुपए का बिजली बिल बकाया था। अभियान के दौरान विभाग की टीमें बकायादारों के घर और प्रतिष्ठानों तक पहुंचीं। भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन मौके पर ही काट दिए गए।