जांजगीर-चांपा में रेलवे स्टेशनों पर लावारिस बैगों से हथियार बरामद, सघन चेकिंग से मचा हड़कंप, बढ़ी सुरक्षा

चांपा, अकलतरा, नैला और कोटमीसोनार रेलवे स्टेशनों को विशेष निगरानी में रखा गया है। यहां पुलिस टीमों द्वारा यात्रियों और उनके सामान की जांच की जा रही है। संदिग्ध या लावारिस बैग मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस सघन चेकिंग से रेलवे स्टेशनों पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों के सामान की जांच के साथ पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है। अभियान के दौरान हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।