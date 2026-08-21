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जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में रेलवे स्टेशनों पर लावारिस बैगों से हथियार बरामद, सघन चेकिंग से मचा हड़कंप, बढ़ी सुरक्षा

Crime News: चांपा, अकलतरा, नैला और कोटमीसोनार स्टेशनों पर पुलिस की टीमें यात्रियों और उनके सामान की जांच कर रही हैं। इसी दौरान लावारिस बैगों की जांच में हथियार बरामद किए गए।
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जांजगीर चंपा

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Khyati Parihar

Aug 21, 2026

Chhattisgarh News

लावारिस बैगों से हथियार बरामद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh Crime News: जांजगीर-चांपा में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। बिहार रूट से आने-जाने वाली ट्रेनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। चांपा, अकलतरा, नैला और कोटमीसोनार स्टेशनों पर पुलिस की टीमें यात्रियों और उनके सामान की जांच कर रही हैं। इसी दौरान लावारिस बैगों की जांच में हथियार बरामद किए गए। हथियार मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

बिहार रूट पर विशेष नजर

बिहार की ओर आने-जाने वाले रेल मार्ग को देखते हुए पुलिस इस रूट पर विशेष सतर्कता बरत रही है। ट्रेनों में यात्रियों के सामान की जांच के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन परिसर में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों को भी पुलिस टीमों द्वारा देखा जा रहा है।

चांपा-अकलतरा समेत कई स्टेशनों पर चेकिंग

चांपा, अकलतरा, नैला और कोटमीसोनार रेलवे स्टेशनों को विशेष निगरानी में रखा गया है। यहां पुलिस टीमों द्वारा यात्रियों और उनके सामान की जांच की जा रही है। संदिग्ध या लावारिस बैग मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस सघन चेकिंग से रेलवे स्टेशनों पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों के सामान की जांच के साथ पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है। अभियान के दौरान हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

बढ़ते अपराध के बीच सुरक्षा पर जोर

छत्तीसगढ़ में अपराध और आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस की सतर्कता लगातार बढ़ी हुई है। ऐसे में रेलवे जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग और निगरानी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ट्रेनों में इस तरह की जांच जारी रहने की संभावना

पुलिस का फोकस रेलवे के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। आने वाले दिनों में भी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में इस तरह की जांच जारी रहने की संभावना है।

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Updated on:

21 Aug 2026 02:29 pm

Published on:

21 Aug 2026 02:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जांजगीर-चांपा में रेलवे स्टेशनों पर लावारिस बैगों से हथियार बरामद, सघन चेकिंग से मचा हड़कंप, बढ़ी सुरक्षा

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